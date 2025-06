Uno sguardo critico sul mondo. L’impegno dei baby cronisti

LA SPEZIA

Difficile scegliere, fra tanti scoop e approfondimenti, a dimostrazione della qualità dei lavori e dell’entusiasmo con cui le classi hanno partecipato, guidati dai loro insegnanti tutor, alla 23ª edizione della rassegna. E i riconoscimenti sono stati molteplici: oltre a quelli attribuiti dal nostro giornale, compresi i premi speciali, ci sono stati anche quelli assegnati da una parte degli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa. Il primo premio è andato alla 1St della scuola media Mantegazza di San Terenzo (tutor Bianca Zanardi), per le due pagine realizzate; il secondo al Cpia di Sarzana (tutor Letizia Pappalardo e Pierluigi Iviscori) per le due pagine; il terzo alla 2A della Poggi di Lerici (tutor Lorenza Boggi) per le due pagine, il premio La Nazione superclick alla 3D della Fontana (tutor Simona Incao) per la pagina del 27 marzo, il premio La Nazione Green alla 1A della Poggi di Lerici (tutor Costanza De Luca) per le due pagine, il premio Vignette La Nazione alle classi 1A e 2A di Vezzano (tutor Elena Del Becaro e Caterina Fregosi).

Due gli sponsor che hanno assegnato primi speciali: Conad ha premiato la 1E della scuola Piaget (tutor Francesca Righetti), la 4A primaria Alpi di Sarzana (tutor Francesca Biso e Pamela Ciminnisi), la 2B e la 3E della D’Acquisto di Follo (tutor Laura Gianelloni e Debora Landi) e la 3D della Fontana (tutor Simona Incao). Il consorzio Canale lunense ha, invece, premiato la 1E e la 3B della Piaget (tutor Francesca Righetti), la 2B della Fontana (tutor Simona Incao), la 5A tempo pieno della primaria Alpi di Sarzana; menzione per la 2B della Poggi di Lerici (tutor Francesca Camporeale). Abuso dei cellulari, differenze generazionali, inverno demografico, immigrazione ed emigrazione, intelligenza artificiale, rifiuti, Palio del Golfo e molto altro: come quelle di un giornale fatto da professionisti, le pagine catturano, fanno riflettere e appassionano. Chiara Tenca