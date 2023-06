Università di Bologna, al via il programma 'Dual Career - studente atleta'!

Tra i diversi benefici per gli studenti avanzati dall’Università di Bologna, c’è anche il ‘Dual Career - studente atleta’, il percorso proposto dall’Alma Mater, in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo Bologna-Cusb (sopra, nella foto del Cusb, alcuni studenti-atleti). Si tratta di una opportunità significativa per conciliare lo studio con la carriera agonistica, ed è rivolto a tutte quelle studentesse e tutti quegli studenti che, facendo sport ad altissimo livello, non vogliono però allo stesso tempo rinunciare a una formazione accademica di qualità.

Gli iscritti dell’Alma Mater che si vedono riconosciuto lo status di ‘studente-atleta’ hanno in questo modo la possibilità di richiedere ad esempio appelli d’esame ad hoc e on line in caso di concomitanza delle date con le competizioni agonistiche, di avvalersi di un tutor accademico che li aiuti nella scelta dei percorsi di studio e di eventuali tirocini e stage, anche in previsione della loro attività professionale dopo la carriera sportiva, nonchè di allenarsi negli impianti sportivi Universitari. Il bando viene pubblicato ogni anno sul Portale Unibo.it, canale Didattica e Iscrizioni.