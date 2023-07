Unipi sbarca in Uzbekistan, primo progetto di cooperazione internazionale in Italia

L’Università di Pisa, attraverso il suo Dipartimento di Scienze della Terra, è sbarcata in Uzbekistan con un progetto di cooperazione internazionale che nel suo genere è il primo in Italia. L’ateneo pisano ha infatti attivato una sede a Tashkent, capitale dell’Uzbekistan, e in collaborazione con la University of Geological Sciences del Paese asiatico ha avviato un corso di laurea triennale in Geologia, con 50 studenti che hanno appena supera- to l’anno propedeutico in vista della prossima immatricolazione a Unipi.