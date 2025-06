"Un privilegio per i giovani"

In Italia da 35 anni, McDonald’s conta oggi 640 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 27mila

dipendenticheservono ogni giorno 1 milione di clienti.

I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90 per cento secondo la formula del franchising grazie a140imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche nella scelta dei fornitori McDonald’sconfermalavolontà di essere un marchio "locale", con l’85 per cento di fornitori che è rappresentato da aziende italiane o aziende che produconoinItalia.

Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 38mila ristoranti. Mc Donald’s ha annunciato un piano di investimenti da 800 milioni di euro entro il 2027, con l’obiettivo di raggiungere 900 ristoranti e creare circa 5mila nuovi posti di lavoro all’anno. Mc Donald’s ha inoltre adottato diverse iniziative per promuovere la sostenibilità ambientale e il supporto alle comunità locali. “E’ sempre un piacere dare una mano a questa bella iniziativa “, ha commentato Pino Iacopelli, titolare di Chiara srl, la società che gestisce i due McDonald’s lucchesi ma anche altri tre su Pisa e uno a Montecatini. “Secondo noi è una bella opportunità per i giovani, un privilegio. Saremmo contenti se da questa inziaitiva del Campionato di giornalismo uscissero veri talenti, magari inaspettati".

"Senza dubbio - conclude Iacopelli- tutti i partecipanti hanno avuto soddisfazione in questa bella sfida, sia da autori che da attenti lettori, ruolo non secondario".