Un lavoro molto richiesto Ecco gli esperti della vista Meticolosa preparazione

di Rossella Conte

FIRENZE

Un prestito d’onore per diventare ottico e optometrista.

"Per Merito" è il finanziamento destinato agli studenti, nato da un accordo che Irsoo-Istituto di Ricerca e di studi in Ottica e Optometria ha stipulato con Intesa Sanpaolo, che viene concesso con la sola condizione di essere in regola con il percorso di studi prescelto e che può essere restituito nel giro di 30 anni.

"Un modo per aiutare gli studenti a far fronte alle rette di iscrizione, all’acquisto del materiale didattico, alle spese per l’alloggio e a tutto ciò che occorre per affrontare con tranquillità il proprio percorso di studi" sottolinea Laura Boccardo, direttrice di Irsoo, istituto che ha sede a Vinci. D’altra parte, la professione di ottico ha assunto un’importanza sempre più rilevante, registrando una crescita costante che si lega inevitabilmente alle nuove esigenze della popolazione: da una parte, l’invecchiamento generale e dall’altra il crescente utilizzo di dispositivi elettronici per lavoro e attività ricreative.

Le figure dell’ottico e dell’optometrista svolgono quindi sempre di più una funzione che si potrebbe anche definire sociale, di primaria importanza. L’Irsoo rappresenta da oltre 50 anni un polo di eccellenza in fatto di formazione e aggiornamento per il settore dell’ottica oftalmica e dell’optometria con corsi di formazione di base, di aggiornamento professionale e di formazione continua per gli operatori del settore dell’ottica oftalmica e dell’optometria. L’Istituto si occupa anche di accompagnare la formazione con attività di sperimentazione e ricerca negli ambiti sopra citati. Il piano di studi proposto vanta una forte componente di materie professionalizzanti e attività pratiche che si accompagnano ad ampi spazi per i laboratori e a una ricca varietà di strumenti sempre aggiornati, tanto da esser diventato un punto di riferimento, nel panorama nazionale, per coloro che vogliono formarsi eo operare nel settore dell’ottica e dell’ottica oftalmica.

"Il corso biennale di ottica, aperto a chi ha un titolo di scuola secondaria superiore, è finalizzato al rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria di Ottico – prosegue la direttrice Boccardo – e gli studenti che lo desiderano, possono poi proseguire il percorso con un anno di specializzazione in Optometria. Gli sbocchi lavorativi spaziano dal settore commerciale a quello sanitario e industriale e i docenti che seguono i ragazzi sono quasi tutti professionisti con attività in negozio, clinica o negli studi di misurazione della vista".

I risultati, frutto dei percorsi Irsoo, sono davvero significativi: secondo gli ultimi dati, il tasso di occupazione a sei mesi dalla fine degli studi, si attesta al 100%. L’Istituto può vantare anche una collaborazione con l’Università di Firenze, presso la quale si tiene un corso di laurea in Ottica e Optometria. Sarà possibile iscriversi ai percorsi Irsoo entro il 15 settembre. Per qualsiasi informazione è possibile visitare il sito www.irsoo.it.