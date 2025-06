"Un laboratorio di crescita"

GROSSETO

"Anche quest’anno Confartigianato Imprese Grosseto – dice Mauro Ciani, segretario generale dell’associazione – ha rinnovato con entusiasmo il proprio sostegno al Campionato di Giornalismo, lo storico progetto promosso dal quotidiano La Nazione che ha visto protagonisti alcune centinaia di studenti di diciassette scuole del territorio provinciale. Un vero e proprio laboratorio di scrittura, confronto e crescita civica, dove i giovani hanno potuto vestire i panni dei giornalisti, raccontando il mondo con occhi sinceri, curiosi e consapevoli. Trentaquattro pagine, frutto di mesi di lavoro, discussione, ricerca e creatività, tra articoli, fotografie, disegni e riflessioni".

"Un impegno – continua il segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto –

spesso coltivato fuori dall’orario scolastico, con la passione che solo un progetto sentito e condiviso sa accendere. Il risultato? Un mosaico vivo della nostra realtà, fatto di storie, memorie, valori e domande. Confartigianato crede da sempre nella forza della formazione e nella cultura come motore di crescita. Iniziative come questa sono preziose perché allenano i giovani al pensiero critico, alla responsabilità dell’informazione e all’esercizio della cittadinanza attiva. E lo fanno dando voce ai ragazzi, veri protagonisti di questa ventitreesima edizione: capaci di affrontare con maturità temi difficili come la violenza di genere, i diritti umani, l’uso dei social, l’Olocausto, l’ambiente. Ma anche capaci di trasmettere la bellezza di una tradizione locale, l’entusiasmo per un’esperienza vissuta o l’importanza di un mestiere che resiste. Il nostro plauso va a tutti gli studenti, agli insegnanti e alla redazione de La Nazione che da oltre vent’anni porta avanti questo progetto".

"Come Confartigianato – conclude Mauro Ciani – , continuiamo a credere che investire sui giovani significhi costruire, insieme, un futuro più consapevole e più umano".