"Un investimento per la comunità"

“Le nostre monete circolano di mano in mano da tredici secoli - ha commentato Alessandro Colombini - Oggetto d’uso quotidiano, piccola e costante presenza nelle nostre tasche, la moneta ha una storia lunga ventisei secoli in cui si fondono economia, arte, politica, misteri e ogni altro aspetto della civiltà umana. Lucca ha battuto moneta per ben dodici secoli – dall’epoca dei Longobardi fino all’800 – e l’attività della sua zecca rivive nel Museo della Fondazione Antica Zecca di Lucca, allestito nella Casermetta San Donato, sulle magnifiche mura“.

“Abbiamo sostenuto il “Campionato di Giornalismo” - spiega - perché crediamo che sia necessario coinvolgere i più giovani con esperienze che possono stimolare la curiosità e l’interesse verso la cultura, rendendo l’apprendimento più coinvolgente e pratico. Ed in questo anche i musei possono offrire un ambiente interattivo dove i ragazzi esplorano, toccano con mano e vivono in prima persona ciò che studiano in classe. Partecipare a laboratori, visite guidate e attività creative nei musei può favorire la socializzazione e il lavoro di squadra. I ragazzi imparano a collaborare, a comunicare e a condividere idee, competenze fondamentali per la loro crescita personale e sociale. Infine, coinvolgere i giovani nella riscoperta delle tradizioni culturali del territorio aiuta a creare un senso di appartenenza e identità. Quando i ragazzi comprendono e apprezzano le proprie radici culturali, diventano più consapevoli del loro ruolo nella comunità e possono contribuire attivamente alla sua valorizzazione. È un investimento nel futuro della cultura e della comunità“.