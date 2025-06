GROSSETO

"Abbiamo rinnovato con piacere la nostra partnership con La Nazione per il Campionato di Giornalismo – dichiara il presidente di Banca Tema Francesco Carri –. Siamo conviti che questo progetto abbia un grande valore formativo. I ragazzi affrontano temi che riguardano la loro quotidianità e li approfondiscono insieme, generando un momento importante di riflessione e confronto che li spinge oltre la velocità con cui i social network propongono loro notizie e aggiornamenti. Attraverso questo laboratorio didattico, gli studenti diventano protagonisti della ‘fabbrica delle notizie’, saranno loro a scrivere gli articoli che ogni settimana entreranno nelle case dei lettori del quotidiano. Il ripetersi dell’iniziativa nel tempo testimonia l’apprezzamento da parte di tutti i soggetti, i ragazzi in primis, ma anche i dirigenti scolastici, gli insegnanti e i partner privati che, come noi, affiancano le nuove generazioni nel loro percorso di crescita". "L’obiettivo è quello di far conoscere meglio il quotidiano alle nuove generazioni, come strumento di conoscenza e di analisi – afferma il direttore generale di Banca Tema Fabio Becherini –.- I nostri giovani sono i lettori di oggi e di domani e hanno bisogno di sviluppare le competenze necessarie per orientarsi in un mondo che cambia velocemente, caratterizzato da un sovraccarico informativo. Comprendere la struttura di un quotidiano e il lavoro di approfondimento che ne è alla base, è un modo efficace per imparare a riconoscere le notizie di qualità. Con questo progetto gli studenti diventano ‘reporter’ e acquisiscono maggiore consapevolezza della realtà in cui vivono. Oltre ad essere sponsor del progetto, come ogni anno Banca Tema ha acquistato i tablet che saranno donati alle scuole vincitrici".