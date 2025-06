Un bronzo ai lavori realizzati da 9 squadre: "Battaglia competitiva all’ultima pagina"

Difficile scegliere a chi assegnare il terzo posto sul podio fra tante pagine che si sarebbero meritate questo riconoscimento. Il primo criterio per stilare la classifica è stato comunque, come ovvio, uguale per tutti: la scelta della tematica da affrontare e da pubblicare sul quotidiano. Si è voluto premiare il tentativo dei ragazzi di affrontare problematiche vicino ai loro interessi, alla loro quotidianità. Premiate nove pagine, ma almeno altrettante avrebbero meritato di comparire in questa graduatoria, in quanto testimoni di un lavoro proficuo dei ragazzi e, naturalmente degli insegnanti che li hanno guidati in questo concorso a colpi di pagine che, alla lunga, si è rivelato un ottimo strumento di lavoro anche per far convogliare più materie in un’unica pagina. Bravi a tutti, a chi ha ideato, chi ha scritto e a chi ha fotografato.