Tutti in classe, c'è la lezione di musica dove i ragazzi imparano le emozioni

Far sì che i bambini studino musica fin dai primi anni di scuola è un modo ideale per offrire loro un’occasione di crescere non solo sotto l’aspetto accademico, ma anche culturale. L’obiettivo è quello di avvicinarli all’ascolto e alla comprensione della disciplina stessa, al fine di arricchirli personalmente e dare loro un nuovo strumento di espressione. Recentemente anche il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato quanto sia importante fornire ai più piccoli la possibilità di conoscere e interpretare la musica stimolando l’immaginazione e le emozioni che essa offre. Il bambino nella scuola primaria quindi esplora il mondo sonoro: impara a distinguere voci, rumori, strumenti, eventi naturali e a coglierne le funzioni. Gioca con la propria voce e il corpo, scopre strumenti semplici e associa musica a gesto e teatro. Progressivamente, sperimenta la scrittura e la lettura musicale, sviluppando ascolto ed espressione dei propri sentimenti.