Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Scuola
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteoSinnerCrisi governo FranciaManovra 2026 IrpefDonna violentata RomaVuelta 2025
Acquista il giornale
ScuolaTutti in classe, c'è la lezione di musica dove i ragazzi imparano le emozioni
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Speciali
  3. Scuola
  4. Tutti in classe, c'è la lezione di musica dove i ragazzi imparano le emozioni

Tutti in classe, c'è la lezione di musica dove i ragazzi imparano le emozioni

Crescita / Dall’ascolto al gioco con la voce, fino alla scrittura musicale: il linguaggio universale che unisce sia i grandi che i piccoli

La musica arricchisce gli studenti già a partire dalle elementari

La musica arricchisce gli studenti già a partire dalle elementari

Far sì che i bambini studino musica fin dai primi anni di scuola è un modo ideale per offrire loro un’occasione di crescere non solo sotto l’aspetto accademico, ma anche culturale. L’obiettivo è quello di avvicinarli all’ascolto e alla comprensione della disciplina stessa, al fine di arricchirli personalmente e dare loro un nuovo strumento di espressione. Recentemente anche il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, ha sottolineato quanto sia importante fornire ai più piccoli la possibilità di conoscere e interpretare la musica stimolando l’immaginazione e le emozioni che essa offre. Il bambino nella scuola primaria quindi esplora il mondo sonoro: impara a distinguere voci, rumori, strumenti, eventi naturali e a coglierne le funzioni. Gioca con la propria voce e il corpo, scopre strumenti semplici e associa musica a gesto e teatro. Progressivamente, sperimenta la scrittura e la lettura musicale, sviluppando ascolto ed espressione dei propri sentimenti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata