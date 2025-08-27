Tra salute, digitale e green le università adesso guardano sempre più al futuro

169 nuove lauree attivate a partire dall’anno accademico 2025-2026. Le università italiane ripartono da questa certezza in un mondo scolastico che cambia a partire dalle superiori e, quindi, gli atenei non possono far altro che cercare di stare al passo. Adeguarsi alla domanda degli studenti è l’unica via possibile per migliorare e differenziare l’offerta formativa. Nello specifico troviamo 81 lauree triennali, 87 magistrali e una professionalizzante in 62 atenei diversi. Questo il prospetto iniziale per un anno accademico, il prossimo, all’insegna dell’innovazione: da ottobre le università italiane cercheranno di guardare al futuro. Salute, digitale e green: su questi temi vertono principalmente i nuovi corsi di laurea, approvati nei mesi scorsi dal Consiglio Universitario Nazionale, che vanno a inserirsi nella riforma delle classi di laurea stanziata con i fondi del PNRR. Un processo evolutivo che vedrà adeguarsi altri 4500 corsi alle direttive vigenti. Cambiare passo è necessario, non tradire le aspettative degli studenti di domani è indispensabile.