Mercoledì 27 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Scuola
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meloni MeetingPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina UsaEuropei basket 2025
Acquista il giornale
ScuolaTra salute, digitale e green le università adesso guardano sempre più al futuro
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Speciali
  3. Scuola
  4. Tra salute, digitale e green le università adesso guardano sempre più al futuro

Tra salute, digitale e green le università adesso guardano sempre più al futuro

Evoluzioni / I nuovi corsi di laurea riserveranno una particolare attenzione a temi oggi molto sentiti. Così ha deciso il Consiglio Universitario Nazionale

Sono 169 le nuove lauree attivate in 62 atenei di tutta Italia

Sono 169 le nuove lauree attivate in 62 atenei di tutta Italia

169 nuove lauree attivate a partire dall’anno accademico 2025-2026. Le università italiane ripartono da questa certezza in un mondo scolastico che cambia a partire dalle superiori e, quindi, gli atenei non possono far altro che cercare di stare al passo. Adeguarsi alla domanda degli studenti è l’unica via possibile per migliorare e differenziare l’offerta formativa. Nello specifico troviamo 81 lauree triennali, 87 magistrali e una professionalizzante in 62 atenei diversi. Questo il prospetto iniziale per un anno accademico, il prossimo, all’insegna dell’innovazione: da ottobre le università italiane cercheranno di guardare al futuro. Salute, digitale e green: su questi temi vertono principalmente i nuovi corsi di laurea, approvati nei mesi scorsi dal Consiglio Universitario Nazionale, che vanno a inserirsi nella riforma delle classi di laurea stanziata con i fondi del PNRR. Un processo evolutivo che vedrà adeguarsi altri 4500 corsi alle direttive vigenti. Cambiare passo è necessario, non tradire le aspettative degli studenti di domani è indispensabile.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata