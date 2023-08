Testi obbligatori e dizionari: i prezzi volano

Andando ad analizzare la situazione dei rincari più nel dettaglio, il monitoraggio effettuato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale di Federconsumatori – indica che, in special modo, risulta in forte salita il costo dei libri: per ogni studente in media si spenderanno 502,10 euro per i testi obbligatori, più due dizionari. La variazione rispetto al 2022 è del +4%. E le spese saranno particolarmente alte per gli alunni delle classi prime. Dallo studio effettuato dall’Osservatorio emerge poi che tra computer, webcam, microfono, antivirus e programmi base, una famiglia, dovendosi dotare di tali dispositivi, arriva a spendere da 393,88 a 3.844,90 euro, con un rincaro del +2,3% rispetto al 2022. A questo, va aggiunta anche la spesa per la connessione ad internet. Non c’è che dire, davvero un bel “salasso”.