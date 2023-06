Tasse universitarie, la novità Esonero totale per gli studenti con un Isee fino a 27.000 euro

Per il prossimo anno accademico (20232024) una nuova misura di diritto allo studio si aggiunge alle tante altre già garantite dall’Ateneo: l’esonero totale dalle tasse universitarie per studentesse e studenti con ISEE fino a

27.000 euro. L’Alma Mater diventa così il mega-ateneo italiano con la più estesa no tax area

per tutti i corsi di laurea. Questo permetterà di incrementare ulteriormente il numero di coloro che non pagano alcuna tassa (a parte quella regionale): già oggi si tratta di circa 25.000, un numero pari a quasi il 30% degli iscritti ai corsi di laurea dell’Alma Mater. Al di sopra della nuova no tax area, resta confermato il sistema di calcolo progressivo delle contribuzioni studentesche, che lo scorso anno era stato modificato per agevolare in particolare studentesse e studenti nella fascia ISEE tra 33.000 a 45.000 euro, particolarmente esposta alla crisi post-pandemica. La misura introduce inoltre una novità destinata a studentesse e studenti che, spesso perché anche lavoratori, non riescono a mantenere un adeguato ritmo di studi.

Dal prossimo anno accademico, per gli studenti con Isee pari o inferiori alla soglia della no tax area che non hanno però il numero minimo di Cfu richiesto, la nuova misura prevede un contributo ridotto di 700 euro per l’iscrizione ai corsi di laurea.

Ma le possibilità di ottenere ulteriori agevolazioni sono molte altre: sul Portale unibo.it (sezione Servizi e Opportunità), è possibile accedere a tutte le informazioni sia sulle opportunità offerte da Er.go (l’Azienda Regionale per il diritto agli studi superiori), quali borse di studio, alloggi, buoni pasto, sia su quelle messe a disposizione dall’Ateneo fra le quali: le borse di studio per collaborazioni di studentesse e studenti (150 ore), l’esonero parziale per laureande e laureandi in debito di sola prova finale e a basso reddito, contributo di € 2.000,00 per chi è in condizioni di difficoltà, contributi per le spese di locazione abitativa sostenute da fuori sede (da 1.000€ ciascuno), e diverse altre ancora.

Studentesse e studenti hanno anche la possibilità di ricevere contributi utili per il mantenimento degli studi grazie ai bandi per Assegni di Tutorato e incentivi alle iscrizioni ai corsi di studio di interesse nazionale e comunitario appartenenti alle classi Stem (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Per valorizzare il merito, l’Ateneo riconosce l’esonero totale dalle contribuzioni studentesche per l’immatricolazione a corsi di laurea magistrale se si è

conseguito nell’anno accademico 20222023 (entro il 31.07.2023) il titolo di primo livello in Unibo con voto 110110 e in non più di tre anni accademici a partire dall’anno accademico di prima immatricolazione, mentre agli studenti del Collegio Superiore è garantito l’alloggio completamente gratuito oltre a ulteriori agevolazioni economiche come l’esonero totale dalle contribuzioni studentesche per il corso di studi di iscrizione e un contributo finanziario per la parziale copertura delle spese di vitto e didattiche. Infine, in collaborazione con Crédit Agricole l’Ateneo offre la possibilità di ottenere un prestito per mantenersi agli studi, a condizioni agevolate e senza necessità di garanzie.