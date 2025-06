"Sviluppare lo spirito critico per riuscire a orientarsi in un presente complesso"

FIRENZE

Sono passati dieci anni da quando Rekeep, principale impresa italiana attiva nel facility management, ha deciso di affiancare “Cronisti in classe” e gli ottimi risultati in termini di partecipazione di quest’ultima edizione "rendono la nostra azienda – commenta il Presidente del Gruppo, Claudio Levorato - ancora più convinta della sua importanza.

È una delle collaborazioni più durature che abbiamo avviato, ma resta tra le più attuali – prosegue Levorato – specialmente in un momento storico come questo". In un decennio il mondo è cambiato profondamente, ma il valore del progetto resta immutato, anzi cresce, in un’epoca in cui il ruolo dell’informazione è centrale e la formazione di cittadini consapevoli diventa sempre più urgente, per affrontare sfide come le fake news o un buon uso dell’intelligenza artificiale. "Crediamo fermamente che iniziative come questa – prosegue – siano importanti per il nostro tempo. Oggi come dieci anni fa, pensiamo che le imprese non debbano essere solo motori economici, ma anche attori attivi nello sviluppo sociale delle comunità in cui operano. E riteniamo cruciale investire nelle nuove generazioni: “Cronisti in classe” è parte di un impegno più ampio che portiamo avanti con progetti rivolti a bambini e ragazzi, dentro e fuori l’azienda".

I Campionati di giornalismo si distinguono inoltre per essere tra le poche iniziative che valorizzano il ruolo dell’informazione: "Ci auguriamo che, grazie a questa esperienza, i ragazzi possano acquisire competenze utili, ma anche sviluppare quello spirito critico indispensabile per orientarsi nella complessità del presente". Le pagine redatte delle classi che hanno partecipato fanno ben sperare: "Gli articoli proposti restituiscono la visione di studenti attenti a temi cruciali come l’inclusione, la crisi climatica, la diversità, l’economia circolare. Temi fondamentali per chi sarà chiamato a costruire il mondo di domani. A tutti i nostri complimenti e un arrivederci al prossimo anno".