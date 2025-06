Studenti-reporter. A caccia di notizie per scrivere il giornale e raccontare l’attualità

FIRENZE

La cronaca in presa diretta vista e raccontata con gli occhi e la curiosità di esplorare il mondo che solo le ragazze e i ragazzi che si stanno affacciando alla vita possono avere. E’ solo una delle tante opportunità offerte da Cronisti in classe, il progetto proposto dalle testate del nostro gruppo editoriale – La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – che vede concludersi la XXIII edizione. E questo fascicolo raccoglie le esperienze delle scuole, il resoconto delle premiazioni organizzate da ciascuna redazione de La Nazione, ma anche le testimonianze e i racconti dei protagonisti, di sponsor, partner e sostenitori.

Un progetto culturale che – perseguendo l’ambizioso obiettivo di un’alleanza educativa con la scuola – intende avvicinare i giovani al mondo dell’informazione, sia della carta stampata che digitale. E i ragazzi si sono messi alla prova sul campo: ogni classe partecipante, insieme ai propri docenti-tutor, è stata infatti impegnata nella realizzazione di un’intera pagina di giornale, completa di articoli, interviste, titoli, fotografie e disegni.

Gli elaborati sono stati poi pubblicati – tra febbraio e maggio – su ciascuna edizione locale de La Nazione. L’obiettivo è quello di avvicinare le giovani generazioni, cioè i cittadini di domani, alla conoscenza con sguardo critico e consapevole dei fatti di cronaca e delle grandi sfide dei nostri giorni.

E i ragazzi hanno dimostrato maturità, attenzione e originalità nell’affrontare la sfida. Per l’intera durata dell’iniziativa ogni classe coinvolta ha ricevuto gratuitamente – nei giorni di pubblicazione degli elaborati di “Cronisti in classe” – copie del giornale: ed è stato questo un modo per potersi confrontare con i lavori proposti dalle altre scuole e per approfondire, sfogliando il quotidiano, le notizie e i principali fatti di attualità. Alla fine tutti gli elaborati sono stati valutati da una giuria qualificata presieduta da Agnese Pini, direttrice di QN La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno e quindi si sono svolte le premiazioni.

Il progetto – che si fregia del patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e del consiglio regionale della Toscana – ha avuto anche una articolata declinazione online. Il sito dedicato si è arricchito, settimana dopo settimana, di contenuti multimediali e schede interattive per approfondire le tematiche del Campionato di giornalismo mettendo a disposizione delle scuole suggerimenti, schede interattive e ulteriori strumenti di lavoro (lanazione.cronistinclasse.it).

Il sito offre anche ulteriori spunti, a partire dalla sezione dedicata all’educazione e sicurezza stradale con guida docente e schede interattive. Si tratta di uno degli argomenti di primaria importanza per far comprendere a giovani e giovanissimi l’importanza di acquisire fin da ragazzi la consapevolezza di comportamenti corretti per non mettere a rischio la propria vita e quella degli altri. E’ poi presente un sistema di “Guide“ intuitive e di facile consultazione. La prima è intitolata “Come scrivere un articolo di giornale“, le altre fanno riferimento a tre macroaree di interesse e cioè Sostenibilità (La responsabilità per un pianeta più verde passa da tutti noi), Food (Mangiare bene, nel rispetto della natura e degli animali), Diversità e inclusione (L’uguaglianza passa attraverso le differenze).

Il sito ha svolto un ruolo fondamentale anche in rapporto al Campionato vero e proprio. Qui sono state infatti riprodotte tutte le pagine realizzate dalle scuole iscritte ed è stato possibile votarle per incoronare, per ciascuna città, la pagina “reginetta di clic “, che ha poi ricevuto un premio speciale durante le cerimonie finali. Il Campionato di giornalismo si svolge in collaborazione con il team di Marketing e Speed (la concessionaria per la raccolta pubblicitaria) del nostro gruppo editoriale e vede il sostegno di importanti sponsor che condividono le finalità educative del progetto.

Sandra Nistri