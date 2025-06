Stop spreco alimentare: "Così ogni piccolo gesto diventa un atto civico"

Nicola Perini*

FIRENZE

Anche quest’anno Confservizi Cispel Toscana ha aderito con convinzione all’iniziativa Cronisti in Classe, promossa da La Nazione, e lo ha fatto con il consueto entusiasmo che riserviamo alle occasioni in cui possiamo incontrare i giovani, ascoltarli e condividere con loro il senso profondo del nostro impegno quotidiano nel mondo dei servizi pubblici locali. Occasioni preziose, che ci ricordano quanto sia importante costruire ponti tra generazioni, coltivando il dialogo e stimolando il pensiero critico.

Le due tracce proposte agli studenti – dedicate al risparmio idrico e alla riduzione dello spreco alimentare nelle mense scolastiche e, più in generale, nella vita quotidiana – hanno saputo intercettare con intelligenza e sensibilità due temi centrali nel dibattito ambientale e sociale contemporaneo. Ma soprattutto, hanno acceso nei ragazzi curiosità, senso critico, voglia di partecipare. Abbiamo letto riflessioni lucide, articoli scritti con passione, proposte concrete e uno sguardo attento su quello che accade nelle scuole e nelle città. Testimonianze che ci hanno colpito per maturità e consapevolezza, e che dimostrano come il punto di vista dei più giovani sia spesso capace di andare al cuore delle questioni, senza retorica ma con straordinaria efficacia.

Un segno importante, che ci conferma – se mai ce ne fosse bisogno – quanto le nuove generazioni siano pronte ad assumersi responsabilità e ad affrontare con consapevolezza i grandi temi del nostro tempo, a partire da quelli che toccano da vicino la sostenibilità, il valore delle risorse naturali, l’equità dei servizi, la giustizia ambientale e anche sociale. Temi che non sono più appannaggio esclusivo degli esperti o delle istituzioni, ma che attraversano la vita quotidiana di ciascuno, diventando parte integrante della crescita individuale e collettiva.

Nel nostro lavoro, come associazione che rappresenta i gestori dei servizi pubblici locali della Toscana, sentiamo ogni giorno il dovere di progettare l’oggi per guardare al domani. Per questo riteniamo fondamentale investire nei percorsi educativi, perché il futuro dei territori dipende anche dalla qualità e dalla maturità civica dei cittadini che li abiteranno. Degli adulti di domani, che saranno chiamati a fare scelte complesse e a prendersi cura dei beni comuni, con responsabilità e spirito di servizio.

Collaborare con le scuole in un progetto come questo significa aprire un canale di dialogo tra chi oggi gestisce beni comuni e chi domani li custodirà. E lo si fa con uno strumento prezioso come il giornalismo scolastico, che educa al pensiero critico, alla verifica delle fonti, alla narrazione dei fatti. Un modo efficace per avvicinare i ragazzi alla realtà che li circonda, per trasformare la conoscenza in consapevolezza e la consapevolezza in azione. Scrivere un articolo, fare un’intervista, osservare un problema e raccontarlo: tutto questo contribuisce a sviluppare una cittadinanza attiva e informata.

Il successo delle due tracce dedicate al risparmio idrico e allo spreco alimentare dimostra quanto queste sfide siano percepite dai giovani come urgenti e concrete. Non si tratta di temi lontani o astratti: sono parte della loro quotidianità. L’acqua che scorre dal rubinetto, il cibo che viene servito a mensa, gli sprechi che si possono evitare con piccoli gesti. È proprio da qui che nasce una nuova cultura della sostenibilità, fatta di comportamenti responsabili, consapevoli, e di scelte collettive. Ogni gesto, anche il più semplice, può diventare un atto civico attivo, un tassello di un cambiamento più ampio.

Come Confservizi Cispel Toscana continueremo a sostenere iniziative come questa, certi che la formazione e il coinvolgimento dei giovani siano la chiave per costruire una società più giusta, più attenta, più solidale. Ai ragazzi che hanno partecipato all’iniziativa e scelto le tracce da noi proposte dico grazie: per l’entusiasmo, per l’impegno, per la qualità dei loro contributi. A loro, per il futuro che ci attende, guardiamo con tanta fiducia. Con la convinzione che proprio dai giovani possa venire l’energia necessaria per affrontare le grandi sfide che ci attendono.

*Presidente di Confservizi

Cispel Toscana