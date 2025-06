Sport e istruzione sono grandi valori

Il Centro Giovanile di Formazione Sportiva è da anni un sostenitore convinto del campionato di giornalismo organizzato da La Nazione. Una iniziativa ormai storica, della quale il Cgfs condivide le finalità educative e formative. "Siamo convinti che la crescita dei bambini e dei ragazzi passi anche attraverso la conoscenza dei mezzi di comunicazione. Tra questi la carta stampata mantiene un ruolo fondamentale e anche un fascino e delle peculiarità di approfondimento del tutto uniche – spiega Mirko Bassi, direttore generale del Cgfs -. Avere bambini e ragazzi informati significa assicurare loro maggiore consapevolezza della realtà che ci circonda e prepararli al futuro. Riteniamo che sport e istruzione siano valori su cui puntare e investire. Per questo abbiamo confermato la nostra partecipazione al campionato di giornalismo promosso da La Nazione". Un progetto per il quale

il Centro Giovanile di Formazione Sportiva

ha investito tempo

e risorse: "Abbiamo avuto modo di approfondire le tematiche legate alla formazione e all’educazione dell’avviamento allo sport – aggiunge Bassi –. Stare nelle classi rappresenta un valore aggiunto, che ci permette di raccontare il nostro approccio all’attività sportiva e le varie attività, dai corsi di avviamento e di perfezionamento ai campi estivi o agli eventi e alle manifestazioni che organizziamo in città e in provincia". Il direttore generale del Centro giovanile sottolinea inoltre come questo progetto sia strategico per il Cgfs: "E’ una opportunità per farci conoscere sempre meglio nel tessuto cittadino e di ampliare la collaborazione con le scuole. Siamo una realtà dinamica, in costante miglioramento, con l’obiettivo di garantire a tutti, specialmente ai più giovani, il diritto ad una sana e corretta attività sportiva".