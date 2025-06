"Social, analisi lucida dei giovani"

Nicoletta Fabio*

"Sperimentare nuovi linguaggi approcciandosi al mondo del giornalismo in un momento in cui la comunicazione corre veloce non è certamente facile per le nuove generazioni. Ci vuole sempre tanto coraggio a raccontare la verità. Tempo e coraggio. Comunicare troppo velocemente può portare all’errore. Il giornalista ha il compito e il dovere di analizzare con cura tutto ciò che scrive e racconta. Quando La Nazione di Siena ci ha chiesto quale tema volevamo approfondire per l’edizione 2025 di ’Cronisti in classe’ abbiamo pensato subito all’utilizzo dei social media, che certamente ha ormai condizionato da anni tutto il mondo dell’informazione.

Oggi bastano pochi secondi per condividere un pensiero, un’immagine, un’opinione. I social media sono strumenti straordinari, che possono unire, informare, dare voce a chi non ne ha mai avuta. Ma possono anche essere luoghi di disinformazione, isolamento e aggressività. Per questo, leggere gli articoli di questi giovani alunni, è stato emozionante e incoraggiante. Nelle loro parole hanno dimostrato maturità, sensibilità e intelligenza, analizzando le opportunità offerte dai social, ma anche i rischi legati a un uso eccessivo o poco consapevole. L’analisi lucida e consapevole raccontata da voi bambini sull’utilizzo dei social fatta dagli adulti ben descrive la nostra società. Qualche volta siamo noi che dobbiamo imparare dai più piccoli. Comunicare qualcosa a tutti i costi spesso non premia. Fenomeni come il bullismo, di cui spesso si sente parlare insieme ad altre azioni di discriminazione e violenza digitale, vengono incentivati proprio dall’utilizzo incondizionato e inconsapevole dei social media. Ragionare insieme ed avere più controllo e consapevolezza degli strumenti che si usa è l’unica cura e credo che stia proprio alle nuove generazione, spesso metterlo in pratica ed insegnarlo quando possibile al pubblico adulto".

*Sindaco di Siena