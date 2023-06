Sigmund Freud University "Qui gli psicologi del futuro"

La pandemia ha colpito duramente i giovani, con un aumento dei disturbi psicologici certificato anche dall’ultimo rapporto dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza che registra una "emergenza salute mentale" e una conseguente impennata delle richieste d’aiuto. L’Oms ha stimato che nel mondo un giovane fra i 10 e i 19 anni su sette soffre di un disturbo mentale. Problemi legati anche al rapporto con il web, dalla dipendenza da Internet alla necessità di un’educazione all’utilizzo di chat e social network. È anche in questo contesto che si inserisce l’attualità dei percorsi di studio in psicologia clinica dell’età evolutiva e psicologia digitale nel Corso di laurea magistrale della Sigmund Freud University (SFU) di Milano. Il percorso formativo in psicologia digitale, in particolare, ha tra gli obiettivi "fornire conoscenze per individuare, trattare e prevenire le nuove forme di disagio psicologico dovute all’uso eccessivo o problematico della tecnologia". Gli studi magistrali sono preceduti dal Corso di laurea triennale in Psicologia. La SFU si posiziona nel panorama universitario milanese – e nazionale, data la significativa percentuale di studenti fuori sede (32% nell’a.a. 2022-2023) – come eccellenza nella formazione dei futuri psicologi.

Le basi di conoscenza della materia vengono fornite durante il Corso di laurea triennale, che offre una formazione approfondita in tutte le sfaccettature della psicologia con un piano di studi che integra lezioni teoriche frontali con corsi pratici ed esperienziali. Gli studenti del Corso di laurea triennale hanno inoltre l’opportunità di avviarsi al tirocinio curriculare fin dal primo anno, integrando le 600 ore previste nel percorso magistrale. Il prosieguo naturale degli studi si concretizza nel Corso di laurea magistrale, che la SFU propone con tre indirizzi caratterizzanti: psicologia clinica, psicologia clinica dell’età evolutiva e psicologia digitale. Le lezioni si svolgono a Milano e periodicamente a Vienna (un intero semestre nel triennio e alcune settimane nel biennio magistrale), nella sede principale, in lingua inglese, dove gli studenti seguono corsi e partecipano a workshop o sessioni di ricerca.