Sicurezza idrogeologica: "Sensibilizzare tutti e far conoscere il territorio per gestire meglio i rischi"

FIRENZE

Sensibilizzare i giovani ai temi della sicurezza idrogeologica, del rispetto dell’ambiente e della consapevolezza rispetto a punti di forza e di debolezza del territorio. Sono le motivazioni che, ormai da anni, hanno spinto Anbi Toscana e i Consorzi di Bonifica della nostra Regione a sostenere il Campionato di Giornalismo "Cronisti in classe" de La Nazione. Ne parliamo con Paolo Masetti, presidente di Anbi Toscana e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Informazione e consapevolezza: perchè è importante diffonderli partendo dai ragazzi?

"Crediamo da sempre nell’importanza di rinnovare e consolidare il rapporto dei più giovani con i corsi d’acqua e l’ambiente, per contribuire a sviluppare la sensibilità delle nuove generazioni verso i temi del cambiamento climatico, della sostenibilità ambientale, dello stato dei fiumi, stimolandoli a scoprirne il valore e, contemporaneamente, a conoscere il lavoro dei Consorzi di Bonifica, la necessità della manutenzione, il rischio idraulico e idrogeologico e le misure da mettere in atto per contrastarli, così come l’importanza di una risorsa preziosa come l’acqua. Per questo abbiamo ritenuto che Cronisti in Classe potesse essere uno strumento valido. Si tratta infatti di un’iniziativa pensata per avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’informazione e ai temi d’attualità. Nel caso delle tracce proposte dai Consorzi, tra gli aspetti toccati ci sono stati la condizione dei fiumi, le attività di bonifica e la loro storia, il dissesto idraulico e idrogeologico, l’inquinamento, l’ambiente e la sua tutela. Siamo veramente soddisfatti della qualità degli elaborati prodotti dai nostri ragazzi che, se mai avessimo avuto dubbi, ci confortano ancora di più nel proseguire su questo percorso".

Di cosa si occupano i Consorzi di bonifica?

"In fondo si può dire che i Consorzi di Bonifica sono i guardiani del territorio. La loro attività si concentra in varie aree d’intervento: mantenere i corsi d’acqua in salute con la manutenzione ordinaria, dare il proprio contributo nella prevenzione strutturale con la realizzazione di nuove opere, potenziare e ammodernare i sistemi d’irrigazione e supportare il sistema di protezione civile nella gestione delle emergenze. I Consorzi garantiscono un efficace presidio territoriale, coordinando interventi pubblici e privati per la difesa del suolo, la regolazione delle acque, l’irrigazione e la salvaguardia ambientale, in strettissimo rapporto con gli altri soggetti che, a vario titolo, operano sul territorio".

A proposito, il settore dell’acqua registra la presenza di tanti enti, qual è il rapporto fra voi?

"Gli enti sono molti; il sistema può sembrare frammentario, ma in realtà è stato profondamente snellito e ottimizzato negli anni. La molteplicità delle competenze si trasforma in un punto di forza se caratterizzata da profonde e strutturate sinergie. Così ci stiamo muovendo in vari ambiti e con progetti diversi, a partire dai Contratti di fiume, che coinvolgono allo stesso tavolo soggetti portatori di interessi diversi, ma uniti da un unico obiettivo: quello di vivere e rispettare i corsi d’acqua".

Si parla sempre più spesso di cambiamenti climatici: cosa è stato fatto e cosa manca?

"I Consorzi sono da sempre operativi, in Toscana, sul fronte della sicurezza idraulica e idrogeologica e, ormai da diversi anni, stanno potenziando il loro ruolo anche nell’irrigazione e nella gestione della risorsa idrica, soprattutto a fini agricoli. Stante il forte cambiamento climatico è però importante incrementare l’azione, implementando lavori e interventi, portando avanti il piano invasi e migliorando la gestione dei bacini a fine irriguo, come quello di Montedoglio. Manca poi, ancora oggi, una reale consapevolezza del rischio: l’emergenza climatica ci sta ponendo sempre più di fronte a eventi estremi, localizzati nel tempo e nello spazio, che impattano in maniera significativa sulle nostre comunità, con pesantissime conseguenze in termini economici ma anche e soprattutto di vite umane. Da ciò deve nascere un impegno a tutti i livelli istituzionali per affrontare questa crisi con ogni strumento a disposizione. In questo sforzo ognuno di noi deve fare la propria parte. Le piccole scelte responsabili possono fare la differenza, insieme a un forte impegno istituzionale. I Consorzi sono pronti ad affrontare la sfida nei prossimi 5 anni e sono ormai riconosciuti come soggetti strategici di processo che vede e deve vedere tutti in prima linea per contrasto emergenza climatica e che riusciremo a raggiungere obiettivo solo se lavoreremo tutti insieme e nella stessa direzione".

In questo contesto quale può essere il ruolo dei media?

"L’informazione è importante in tutti gli ambiti, oggi più che mai, ma nel nostro settore ha forse un ruolo ancora più strategico. Quando si tratta di sicurezza, in particolare idraulica e idrogeologica, il fatto che i cittadini conoscano il territorio, sappiano come funzionano i fiumi, siano in grado di interagire correttamente in caso di emergenza è assolutamente fondamentale. Per questo la sinergia fra i Consorzi di Bonifica e il mondo dell’informazione diventa strategica per far passare messaggi importanti, in una partita in cui nessuno vince da solo".

