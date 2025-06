"Sfida avvincente. Mettersi in gioco"

Da quest’anno affianca Il Campionato di giornalismo anche il prestigioso marchio Divani&Divani. "Siamo lieti di aderire a questa iniziativa perché, in questo mondo che va sempre più verso l’utilizzo del digitale, si è perso la pratica e l’arte della scrittura per esprimere opinioni o emozioni, soprattutto tra i giovani. Pertanto è giusto che le generazioni future tornino a conoscere il valore della scrittura, argomentando e non semplicemente rispondendo con una emoticon o con un semplice like. Troppo facile e sbrigativo, infatti, condensare un’opinione in un clic". Mare Barabani, Anna Kukotko e Stefano Ciaccini, soci fondatori della Smart Società Cooperativa, sono i nostri nuovi compagni di viaggio. I tre, dopo aver lavorato per anni nel punto vendita “Divani & Divani by Natuzzi“ di Bastia Umbra, quando il negozio ha chiuso, hanno deciso di rilevarlo, superando il dramma del licenziamento con la creazione di una cooperativa che oggi consente loro di guadagnarsi il futuro e una vita professionale ricca di soddisfazioni. Non solo, la loro storia diventa esempio virtuoso di come ci si può rialzare dopo un momento difficile. Dunque chi meglio di loro può capire cosa significhi mettersi in gioco? "Di difficoltà ce ne sono sempre quando si compiono scelte coraggiose – proseguono Mare, Anna e Stefano – la cosa fondamentale è quella di affidarsi a sostenitori competenti come la Lega delle cooperative che ci ha accompagnato, passo dopo passo, nella realizzazione di questo nostro sogno. E di sogni devono averne anche i ragazzi. Pensiamo che il Campionato di giornalismo de La Nazione, oltre ad essere un valido strumento formativo, sia anche un mezzo per pensare in grande: cosa c’è di più bello, infatti, di scrivere in un giornale ed essere letti da migliaia di persone?".