"Serve una buona informazione"

Idrotherm 2000 è l’azienda leader nella produzione di tubazioni in polietilene e polipropilene per il trasporto di acqua, gas, fluidi industriali, telecomunicazioni, idrogeno (due stabilimenti in provincia di Lucca e uno in quella di Bergamo) che da sempre investe su innovazione e sostenibilità.

In primo piano la nuova frontiera delle plastiche “verdi” in cui Idrotherm 2000 è protagonista con la produzione di una linea di tubazioni ecosostenibili utilizzata nella distribuzione di acqua e gas (con tubi già installati nella rete di distribuzione nazionale grazie alla prestigiosa partnership con Italgas). Innovazioni di prodotto affiancate dalla ideazione di applicazioni come Idrowhere (una app di digitalizzazione delle reti) che hanno proiettato l’azienda in prima linea per la sensibilità alle tematiche ambientali.

“C’è bisogno – fanno sapere dall’azienda – di un’informazione corretta, non pregiudiziale e approfondita quando si parla di ambiente e di processi industriali a servizio di un grande cambiamento di prospettiva“.

“A tal fine vogliamo incentivare ogni progetto, che, come questa meritoria iniziativa che porta il processo di formazione delle notizia in classe, incentivi approfondimento e conoscenza non pregiudiziale. La corretta comunicazione, la gestione critica dell’informazione devono diventare patrimonio imprescindibile nel DNA dei cittadini del domani“.

“ Per questo - concludono da Idrotherm - abbiamo voluto affiancare un’iniziativa attraverso la quale i ragazzi potranno fare esperienza di come si prepara e come si veicola una notizia, imparando che comunicare significa prima di tutto avere conoscenza diretta e approfondita di ciò che si vuole trasmettere”.

Nella foto Giulia Sartini (Corporate Strategy Manager)