Scuola, i costi aumentano ancora: ecco le previsioni per il nuovo anno

Con l’avvicinarsi del nuovo anno scolastico, le famiglie italiane dovranno ancora una volta affrontare costi importanti per l’acquisto dei libri di testo e per il resto del corredo scolastico. Anzi, le proiezioni per il 2025 mostrano addirittura un aggravio ulteriore della spesa, che continua a penalizzare il potere d’acquisto delle famiglie, già messe a dura prova dal non certo favorevole contesto economico attuale. Il nuovo anno scolastico, dunque, si apre con un sensibile aumento dei costi per i libri di testo, confermando una tendenza che prosegue senza sosta da oltre un decennio. Secondo il Codacons, sulla base dei dati della relazione preliminare dell’Antitrust sull’editoria scolastica, la spesa media supererà ora i 580 euro l’anno per studente (alle scuole medie) e i 1.250 euro alle superiori. Si tratta di dati che, certamente, fanno riflettere. La situazione appare ancor più gravosa per chi deve affrontare il primo anno di ciclo: nel 2025, un ragazzo iscritto alla prima media spenderà circa 488 euro per i soli testi, mentre alle superiori la cifra sale a circa 685 euro. A queste somme occorre aggiungere l’acquisto di dizionari, che possono variare da 75 a 133 euro l’uno, a seconda della disciplina, per non parlare del materiale tecnico richiesto da alcuni indirizzi specifici. L’analisi estesa all’intero ciclo di studi obbligatori (8 anni di scuola) rivela così un onere cumulativo ancora più consistente per i soli libri di testo. Per la scuola media, i costi per i libri sono di 355,01 euro per il 1° anno, 157,66 euro per il 2° anno e 149,94 euro per il 3° anno, per un totale di 662,61 euro per l’intero ciclo. Per la scuola superiore, la spesa per i libri è di 552,35 euro per il 1° anno, 232,63 euro per il 2° anno, 375,95 euro per il 3° anno, 352,80 euro per il 4° anno e 348,39 euro per il 5° anno, per un totale di 1.862,12 euro per i cinque anni. Complessivamente, la spesa totale per i soli libri di testo per 8 anni di scuola dell’obbligo è proiettata alla considerevole cifra di 2.524,73 euro. Insomma, davvero nessun segnale di tregua per i portafogli degli italiani, sempre più poveri anche a causa del rincaro dei costi per le spese scolastiche.