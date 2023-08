Rincari nelle spese scolastiche, l’allarme di Federconsumatori: aumenti del 6,2%

Quest’anno, in un contesto di aumenti generalizzati su ogni fronte, non sfuggono alla dinamica dei rincari nemmeno i prodotti dedicati alla scuola. La Sottosegretaria al Ministero dell'Istruzione, Paola Frassinetti, ha affermato che il tema è sul tavolo del Governo e che ci sarebbe già stato un incontro tra i ministri competenti con l'obiettivo di introdurre misure a sostegno delle famiglie, che si tratti di detrazioni come avviene già in altri Paesi, oppure di fondi da stanziare per sostenere il diritto all'Istruzione. Intanto, dal monitoraggio effettuato dall’O.N.F. – Osservatorio Nazionale di Federconsumatori – si apprende che i costi del materiale scolastico registrano un aumento medio del 6,2% rispetto al 2022. Complessivamente, la spesa per il corredo scolastico (più i “ricambi”) ammonterà quest’anno a circa 606,80 euro per ciascun alunno. Quella per la scuola si conferma, così, una voce di spesa estremamente onerosa per le famiglie italiane.