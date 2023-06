Ravenna, 30 anni di integrazione tra Scienze, Ingegneria, Beni Culturali e Sanità

Dopo oltre trent’anni dalla nascita, Ravenna propone una forte integrazione tra le diverse aree di studio nei campi di Ambiente, Patrimonio Culturale, Diritti, cui si aggiunge la Salute. ‘Scienze’ propone la Laurea in Scienze ambientali e le Magistrali in Biologia marina e Analisi e gestione dell’ambiente e, a Faenza, la Laurea in Chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali. Ingegneria propone la Magistrale in Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizi. I Beni culturali, invece, le Lauree in Beni culturali e in Società e Culture del mediterraneo, le Magistrali in Beni archeologici, artistici e del paesaggio e in Scienze del libro e del Documento e la Magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro per i beni culturali, che abilita alla professione di Restauratore. Scienze giuridiche la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e la Laurea in Giurista per le imprese e Pa. In ambito sanitario, c’è il corso di Medicina e Chirurgia (95 posti) e le lauree sanitarie professionalizzanti in Infermieristica e Logopedia (a Faenza). L’offerta internazionale in inglese comprende i corsi I-Contact, Score, Off- shore Engineering e i curricula in inglese Wacoma e Hbr e la Laurea internazionale in Building Construction Engineering.