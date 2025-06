"Raccontare oggi l’impegno etico"

LA SPEZIA

"Siamo sempre più ricchi di stimoli, notifiche e messaggi ma questo non significa essere realmente informati o essere in grado di fare corrette valutazioni". Così il presidente di Cna La Spezia, Davide Mazzola, ha spiegato perché quest’anno Cna La Spezia ha sostenuto con convinzione il Campionato di Giornalismo organizzato da La Nazione. Attenzione alla corretta informazione per portare a una maggiore consapevolezza e competenza verso le politiche ambientali sui cui i giovani sono stati spesso capaci di fare da stimolo alle altre generazioni, sono capisaldi per l’associazione di categoria. Di fatti Cna – che con le sue piccole e medie imprese rappresenta oltre il 90% del tessuto imprenditoriale regionale – crede fortemente nella necessità di un progressivo passaggio all’autoproduzione energetica da parte delle aziende. L’informazione può fare molto in questo senso perché permette di spiegare come e quanto sia vantaggioso compiere oggi un investimento in grado di favorire l’autoconsumo e di consentire sia un risparmio dei costi energetici sia un guadagno in termini ambientali, a beneficio dell’intera comunità. Tramite la rielaborazione e la scrittura i giovani hanno inoltre potuto comprendere quanto siano importanti le fonti sicure e giornalistiche dal resto della quantità di letture che gli stessi canali social propongono. "Scegliere di raccontare – conclude il presidente di Cna La Spezia – attraverso le pagine dei quotidiani, delle storie aziendali che hanno intrapreso percorsi di autoproduzione energetica o economia circolare significa valorizzare, oltre che gli investimenti, l’impegno etico che hanno queste imprese. Significa farne un modello in grado di stimolare anche altre realtà a puntare ad un cambiamento e per questo ringraziamo il quotidiano La Nazione".