"Pronti a rinnovare l’impegno preso"

Fondazione Festival Puccini: sponsor consolidato di ‘Cronisti in classe’. L’avvocato Fabrizio Miracolo (nella foto), presidente della Fondazione del Festival ha ribadito il suo entusiasmo nel sostenere l’iniziativa de La Nazione anche per il prossimo anno. "Crediamo – ha detto – nel valore educativo di iniziative che avvicinano i giovani al giornalismo culturale". E poi ha parlato del binomio lirica-giovani. "L’opera è un’arte che unisce musica, teatro, letteratura e arti plastiche e visive, un patrimonio culturale che racconta la nostra identità. La sfida oggi – continua Miracolo – è presentarla ai giovani con linguaggi contemporanei, senza snaturarne l’essenza. Attraverso laboratori interattivi, tecnologie digitali e approcci didattici innovativi, riscontriamo un genuino interesse quando l’opera è raccontata in modo accessibile. Quando i giovani scoprono che le melodie pucciniane hanno ispirato colonne sonore di film e videogiochi che conoscono, o quando ne colgono la modernità emotiva, si appassionano. Puccini era un innovatore che sapeva raccontare sentimenti universali". E la Fondazione Festival Puccini punta tanto sui giovani: "Da molti anni – prosegue Miracolo – lavoriamo con le scuole offrendo proposte per avvicinare bambini, ragazzi, insegnanti e famiglie al Maestro e alla Fondazione. Proposte semplici come la visita al Gran Teatro e ai luoghi che non è sempre concesso vedere come il backstage e la prova generale di un’opera del cartellone lirico aperta alle scuole, ormai un must di fine anno scolastico. Il nostro Progetto Puccini a Scuola è un ‘work in progress’ e ci saranno grandi sorprese per il centenario della Turandot proprio al Gran Teatro. Stiamo programmando un percorso che culminerà con un evento in cui gli studenti saranno parte attiva".