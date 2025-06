"Promuoviamo il pensiero critico"

Gesam Gas & Luce nasce a Lucca nel 1974 come società attiva nella fornitura di gas naturale, nel tempo cresce e arricchisce il servizio con la fornitura di energia elettrica e la vendita di prodotti ad alta efficienza.

Da sempre impegnati nella costruzione di un modello di sviluppo sostenibile, vicino ai territori dell’Ovest Toscana in cui operiamo, poniamo al centro del nostro lavoro la qualità del servizio offerto, il rispetto dell’ambiente, la transizione energetica e il sostegno a iniziative educative che guardano al futuro. “Sostenere l’edizione 2025 di Cronisti in Classe che ha coinvolto oltre 200 giovani reporter di 20 classi diverse - fanno sapere dall’azienda - è stato per noi un modo concreto d’investire nella formazione delle nuove generazioni, promuovendo il pensiero critico, la partecipazione e la consapevolezza civica“.

“Abbiamo seguito con interesse il percorso dei ragazzi - prosegue l’azienda - che con l’aiuto dei docenti hanno affrontato temi di attualità con impegno e sensibilità“. “ In un’epoca in cui l’informazione è spesso frammentata o distorta, offrire agli studenti strumenti per comprenderla e raccontarla rappresenta un atto di responsabilità sociale“.

“Per Gesam Gas & Luce - concludono dall’azienda - questa partecipazione a Cronisti in Classe edizione 2025 si inserisce in un progetto più ampio di sostegno al territorio e al mondo della scuola. Continueremo infatti ad affiancare realtà educative con iniziative che stimolino la crescita personale e collettiva, rafforzando il legame tra impresa, cultura e

comunità“.