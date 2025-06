"Prevenzione con i più piccoli"

"Ancora una volta collaborare con La Nazione rivolgendoci direttamente al mondo dei giovanissimi, ci ha consentito di ascoltare e comprendere come i temi ambientali siano di primaria importanza nelle nuove generazioni. Certo contribuisce a questa crescita di sensibilità il lavoro quotidiano e continuo degli insegnanti che, in prima persona, si propongono come formatori attenti e impegnati su tematiche per certi versi complesse e di ampia portata. La qualità degli elaborati prodotti dai giovani redattori ha evidenziato – specifica Gianluigi Tealdo, ad di Ireos Spa – come il lavoro in comune su un argomento specifico possa essere di grande aiuto nel processo formativo di un ragazzo o di una ragazza. Come abbiamo avuto modo di vedere quando le classi si confrontano stimolate da un obiettivo misurabile e concreto, come la partecipazione ai Campionati di Giornalismo, il livello dei contributi, la profondità delle riflessioni, la creatività nel proporre soluzioni, il pragmatismo nell’affrontare i problemi e l’entusiasmo nel portare a termine il proprio lavoro, generano articoli giornalistici interessanti. Riteniamo che faccia parte della nostra responsabilità sociale d’impresa il diffondere la conoscenza delle attività che svolgiamo verso una migliore e più concreta gestione dei rifiuti siano essi pericolosi o no. Per questo abbiamo attivato già da molti anni una proficua collaborazione con Università e centri di ricerca specializzati per sviluppare nuovi strumenti e nuove tecnologie proprio per riciclare, riutilizzare, riusare quei materiali che scartiamo ogni giorno a livello industriale e civile".

