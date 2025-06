Premio all’impegno. Una mano concreta ai lavori migliori di tutta la regione

Un buono Cometa del valore di 200 euro per le classi che si sono classificate al primo posto, 150 euro per le seconde e 100 euro per le terze: sono questi i premi assegnati quest’anno alle scuole che hanno conquistato le prime posizioni nel Campionato di Giornalismo del Giorno. Non si tratta solo di un riconoscimento, ma di un sostegno concreto alla didattica, pensato per premiare l’impegno, la creatività e il lavoro di squadra degli studenti e dei loro insegnanti. Ai vertici della classifica troviamo nove medaglie d’oro, nove d’argento e nove di bronzo, equamente distribuite tra scuole primarie e secondarie di primo grado. I criteri di valutazione si sono basati su tre aspetti fondamentali: la scelta dell’argomento, la qualità dello svolgimento e la cura nella presentazione grafico-editoriale degli articoli. Occhielli, titoli, sommari, didascalie e box informativi hanno fatto la differenza, dimostrando quanto il lavoro giornalistico possa essere approfondito e ben costruito anche in ambito scolastico.

Le pagine premiate si sono distinte per la capacità di raccontare la realtà con uno sguardo personale ma al tempo stesso aperto e consapevole. Tante le tematiche affrontate: dall’ambiente al bullismo, dalla memoria storica all’uso dei social, con una sorprendente maturità espressiva e una notevole padronanza del linguaggio giornalistico. Salire sul podio, per queste classi, rappresenta il coronamento di un percorso di crescita che va oltre il semplice esercizio scolastico: è stata l’occasione per misurarsi con l’attualità, imparare a lavorare in gruppo e sviluppare uno spirito critico, sempre più necessario nel mondo di oggi. A essere premiati, però, sono anche l’entusiasmo, la dedizione e il desiderio di raccontare qualcosa di autentico e significativo. L’edizione di quest’anno ha infatti alzato ulteriormente l’asticella: per la giuria non è stato affatto semplice selezionare i vincitori, viste l’originalità, la freschezza e la profondità delle pagine presentate.