Popolazione scolastica in calo: 134mila alunni in meno

Le preferenze degli studenti sono importanti, le statistiche servono non solo ad analizzare i trend degli studenti italiani, ma c’è molto di più. Numeri che indicano che indirizzo sta prendendo l’istruzione italiana. Ma ci sono anche altri dati che vanno presi in seria considerazione, anzi serissima. L’anno scolastico alle porte si aprirà con 134mila studenti in meno: da 6,9 milioni si passerà a 6,8 milioni di ragazzi tra i banchi (dall'infanzia fino alle superiori). I dati diffusi dal governo sono preoccupanti e meritano una riflessione piuttosto profonda anche perché se letti in prospettiva, tra circa otto o nove anni la cosiddetta popolazione scolastica scenderà sotto la soglia “psicologica” di sei milioni di unità. La prima causa è da rintracciare sicuramente nella denatalità, argomento ormai da molto tempo all’ordine del giorno ma di difficile risoluzione immediata. Questo trend negativo ovviamente ha anche dei risvolti sul mondo del lavoro: il primo riguarda la prospettiva di un pesante taglio su corpo docente, 5.667 unità, e del personale Ata, 2.174 posti. Netta e immediata la presa di posizione dei sindacati che hanno manifestato tutto il loro dissenso per un provvedimento che colpirebbe principalmente le scuole più piccole e decentrate, già oggetto di ridimensionamento, causando in alcuni casi la soppressione di alcune classi e in altri addirittura la chiusura definitiva.