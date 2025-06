Piccoli grandi talenti crescono. Ha vinto la qualità delle idee

Venti pagine di qualità, tra storia, approfondimenti, riflessioni, attualità e tanti spunti per i nostri lettori. Questo è stato il Campionato di giornalismo-Cronisti in classe edizione 2025, la ventitreesima, per l’edizione di Empoli del giornale La Nazione che ha visto partecipare classi dell’Empolese Valdelsa. Ha vinto la prima C della Secondaria di primo grado Vanghetti (Istituto comprensivo Empoli Est) con una pagina dedicata ai nonni e alla loro importanza nella società. Al secondo posto Al secondo posto la 2^ F della Vanghetti con un lavoro sull’intelligenza artificiale, al terzo la 5^ A della Primaria di Cerreto Guidi con "L’arte nei bisogni dell’uomo". Miglior pagina green alla 2^ A di Montespertoli che ha realizzato una pagina sull’importanza dell’acqua, il premio alla migliore vignetta/disegno/foto è stato assegnato alle 3^ F e 3^ G di Empoli, mentre il superclick (più voti sul sito www.cronistinclasse.it) alla 2^ E della Secondaria Vanghetti di Empoli. L’atto finale, con la premiazione delle classi che hanno preso parte all’iniziativa, ha avuto luogo nella sala polivalente La Vela Margherita Hack di Avane.

Presenti come ospiti il sindaco Alessio Mantellassi, Rebecca Corsi dell’Empoli calcio e Daniele Casini della Misericordia di Empoli, oltre ai rappresentanti degli sponsor (Regione Toscana, Conad, Anbi, Cispel, Autolinee Toscane. Alia Multiutility e Asev) che hanno sostenuto il progetto a livello regionale e locale. Agli alunni e agli studenti, oltre ai premi, sono stati consegnate copie del giornale La Nazione, matite con il logo del nostro quotidiano e un bel libro sulle grandi firme che hanno caratterizzato La Nazione nei suoi 166 anni di storia. Nel suo saluto durante la cerimonia di premiazione il sindaco Mantellassi ha messo in evidenza l’importanza del giornalismo e dell’informazione curata da professionisti come veicolo di "sana democrazia". "La carta stampata – ha aggiunto Mantellassi – anche se sta attraversando un momento di crisi, è indispensabile. Andare in edicola a comprare un giornale, o rivolgersi a una redazione per segnalare fatti, notizie, iniziative, consente di avere una informazione capillare. Leggere un giornale aiuta a riflettere con lentezza e qualità. È un patrimonio di democrazia". "Siete una parte fondamentale della società – ha detto Rebecca Corsi agli studenti –. Siete più voi che date a noi che non noi a voi". Daniele Casini ha interagito con gli studenti sul tema del volontariato, sull’importanza di donare il proprio tempo al prossimo. "Donare e donarsi fa bene", ha concluso.