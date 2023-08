Parte il conto alla rovescia: tra pochi giorni scatta il nuovo anno scolastico

Inizio del nuovo anno scolastico: il conto alla rovescia è già iniziato. Manca sempre di meno al fatidico “esordio” sui banchi per milioni di studenti in tutta Italia. Un momento che reca con sé emozioni e sensazioni che si rinnovano di anno in anno. Come da tradizione, l’avvio dell’anno scolastico è differente da regione a regione. I calendari scolastici sono infatti pubblicati dalle singole regioni e province in modo autonomo, anche in base a specifiche o particolari esigenze di tipo logistico o territoriale. Le Regioni hanno dunque adottato le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, considerando che occorre effettuare almeno 200 giorni di lezione, periodo obbligatorio e che va rispettato in modo tassativo, secondo quelle che sono le indicazioni del Ministero. Tale periodo è considerato essenziale per portare a termine i programmi e per garantire allo studente una panoramica adeguata su tutti gli argomenti oggetto di studio. I giorni di chiusura, nella maggior parte dei casi, corrispondono invece con le festività nazionali. Dall’analisi dei calendari, si può tuttavia osservare come le scuole della provincia di Bolzano saranno le prime a riaprire i battenti, il 5 settembre prossimo. A seguire ecco quelle di Piemonte, Valle d'Aosta e la provincia di Trento, che inizieranno l'11 settembre. Il 12 settembre sarà la volta della Lombardia, il 13 invece il giorno in cui riapriranno la maggior parte delle aule nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto. Il 14 toccherà agli studenti della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna. E, infine, il 15 settembre torneranno sui banchi i ragazzi dell'Emilia-Romagna, del Lazio e della Toscana. Le vacanze di Natale in linea di massima sono previste per un po’ tutte le regioni dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024 compresi, tranne rare eccezioni; quelle di Pasqua, dal 28 marzo al 2 aprile 2024. Per tutti, si spera possa essere un anno scolastico all’insegna della tranquillità e del corretto studio, prima del fatidico suono dell’ultima campanella, che segnerà, nel prossimo mese di giugno, il termine delle lezioni e l’inizio di una nuova pausa estiva o, per milioni di studenti, degli esami di fine anno per ogni ordine e grado. A tal proposito, per il termine delle lezioni, bisognerà attendere l'8 giugno 2024. Ma in Emilia-Romagna, Marche e Valle d'Aosta, le lezioni si concluderanno il 6 giugno; in Puglia e Toscana il 7 giugno; l'ultimo il Trentino Alto Adige, dove la scuola terminerà l'11 giugno. Anche in questo caso, termine scaglionato da regione a regione, in base a specifiche esigenze locali e territoriali. In ogni caso, l’in bocca al lupo per tutti appare davvero d’obbligo, sperando in un anno proficuo e all’insegna della massima soddisfazione per tutti gli studenti, che si approssimano a vivere da protagonisti un’altra stagione scolastica stimolante e intensa.