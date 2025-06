Oltre settecento baby-cronisti. Pagine tra storia e attualità

PONTEDERA

Ventisette classi, oltre 700 alunni e studenti, Nove, gli Istituti comprensivi di Valdera e zona del Cuoio che hanno aderito al progetto Cronisti in classe-Campionato di giornalismo per l’edizione di Pontedera del giornale La Nazione che per la ventitreesima edizione ha organizzato questo progetto con l’indispensabile supporto della Speed, la società che cura la raccolta pubblicitaria. Gli Istituti comprensivi sono Curtatone e Montanara di Pontedera, Fra’ Domenico da Peccioli (Secondaria di Palaia), Carducci Santa Maria a Monte, Pertini Capannoli (Secondaria di Terricciola), Banti Santa Croce (Secondaria di Staffoli), da Vinci Castelfranco, Galilei Montopoli, Sacchetti San Miniato e King Calcinaia. Il primo premio è andato alla 2^ C della Secondaria di primo grado Curtatone con la pagina "Difendere la Costituzione. E’ questo il dovere di tutti". Al secondo posto la 1^ F della Secondaria Galilei di Montopoli con la pagina "Gli animali che curano il cuore. Pet Terapy, emozioni e legami", mentre per il terzo posto c’è stato un ex aequo tra le classi 5^ A e 5^ D della Primaria Guerrazzi di Castelfranco con le pagine "Bullismo e cyberbullismo. Insieme informare e riflettere" e "Da Castelfranco... a Roma. Nel segno della Costituzione". Premio per la migliore pagina green alle 4^ e 5^ della Primaria Giusti di La Scala dell’Istituto comprensivo Sacchetti di San Miniato, miglior vignetta alla 5^ A della Primaria di Orentano e premio superclick (per più voti ottenuti sul sito www.cronistinclasse, ben 1918) alla 4^ D della Primaria Pertini di Fornacette, Istituto comprensivo King di Calcinaia. La giuria era composta da giornalisti de La Nazione e dai dirigenti scolastici delle Secondarie di Secondo grado di Pontedera e San Miniato Lucia Orsini e Maria Bernarda Papa (Montale), Maria Giovanna Missaggia (Pacinotti), Pierluigi Robino (Itis Marconi), Luigi Vittipaldi (Fermi), Sandro Scapellato (XV Aprile), Elena Casarosa (Cattaneo) e Luca Petrini (liceo Marconi). Bella e partecipata la premiazione al museo Piaggio con gli sponsor Regione, Conad, Anbi, Cispel, Geofor, Gruppo Lupi, Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato e Consorzio Vera pelle.