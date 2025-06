Oltre 700 piccoli giornalisti alla prova. Finalissima da sogno alla Stazione Leopolda

di Antonia Casini

Una carica di gioia. Oltre 700 studenti delle scuole elementari e medie fra Pisa e provincia hanno partecipato e sono stati premiati alla Stazione Leopolda di Pisa aperta all’iniziativa grazie al patrocinio del Comune di Pisa con l’assessore Riccardo Buscemi. Tantissimi i premi. Autolinee Toscane (con Riccardo Nannipieri, coordinatore Marketing & Comunicazione – Toscana Nord) ha consegnato riconoscimenti alla II E Toniolo Pisa (anche premio speciale Nazione mobilità); poi il premio della presidenza del Consiglio regionale della Toscana dato dal presidente Antonio Mazzeo ai piccoli della VA Pisano premiata anche dalla Monasterio con Chiara Sillicani, responsabile ufficio stampa. Il premio Autorità idrica Toscana (con Massimiliano Pagni) è andato alla V A Oberdan, Pisa, II G Toniolo Pisa, VA Chiesa Fibonacci, I D De André (che ha avuto anche il premio Cispel e del Comune di Cascina, come le altre classi della città del mobile consegnato dall’assessora Bice Del Giudice). Il premio Acque spa (con la consigliera Laura Meoli) alla V A Oberdan e V A Chiesa (che hanno vinto anche il premio Cispel). Premio Anbi con il presidente del Consorzio di bonifica Maurizio Ventavoli è andato alla V A Oberdan, V A Chiesa Fibonacci, II G Toniolo Pisa. Premio Belvedere: V A Mazzini e VB, ic Settesoldi di Vecchiano (anche riconoscimento del Comune di Vecchiano rappresentato dal sindaco Massimiliano Angori). Alla VB è stato consegnato dal presidente Lorenzo Bani il premio del Parco di San Rossore; il premio Farmacie comunali spa Pisa (con Elisa Cascio) è stato dato alla II Cs Fibonacci, Pisa (anche premio Cispel). Premio Farma Q3 di San Giuliano Terme (con Umberto Mugnaini) alla II B e gruppo misto Mandela, V C di Metato che hanno ricevuto anche il premio del Comune di San Giuliano con il sindaco Matteo Cecchelli. Aci Automobil club Pisa (con il direttore Francesco Bianchi) ha premiato la II B Russo, Cascina, la III A De André, la II B Mandela, la I C Galilei Pisa che ha vinto anche il premio mobilità. Quindi è stata la volta di Pharmanutra (con Emaneul Richelmy): III E Mazzini Pisa, V A Santa Caterina, I B De André Cascina, V B Chiesa, III A Oberdan Pisa (rappresentata da Germana Delle Canne), IV A Oberdan, III Cs Fibonacci succ. I premi Conad (presente il socio Paolo Guerrieri): III B De André, II D De André, V A Chiesa Fibonacci, IV A Oberdan, III A Parmini (anche premio Opera della primaziale), II F Toniolo Pisa, III Cs Fibonacci succ Pisa (anche premio Sant’Anna, con il collega dell’ufficio stampa Michele Nardini).

Premio Teatro Verdi con Doady Giugliano: III E Fucini succ Pisa, V B Santa Caterina (anche premio Unione industriale), gruppo misto Mandela (anche loro premio Industriali), III Istituto Santa Caterina. Museo della grafica: III E Fucini succ Pisa e III D Fucini Pisa. Premio a Marianeve (con Nadia Dalmiani del Gma): II AToniolo centrale, Pisa, II F Toniolo Pisa. Premio Paim (con Angela Stelli) alla II A Toniolo centrale, la II F Fucini (anche premio Normale e premio Sant’Anna). Premio Armando Varini: III F Fucini succ (anche premio Normale). Premio Tuono Pettinato (con mamma Lia e l’avvocato Guido Siliotto): II B Mandela San Giuliano. Quindi i premi de La Nazione. Premio Green: II E Russo che ha vinto anche il premio Università di Pisa, Vignetta II B Russo, Cascina. Superclick: II D De André. Decima: III A De André, none: V B Chiesa e VA Chiesa (anche premio Cispel), ottava: V A Pisano. Settima: III E Toniolo Pisa anche Premio Università di Pisa, sesta: III D Fucini, Pisa anche premio università di Pisa, quinta A Santa Caterina, anche premio Opa. Quarta: III E Mazzini, Pisa che ha vinto anche il premio del Comune di Pisa consegnato dagli assessori Buscemi e Paolo Pesciatini. Terza: VC primaria Metato, seconda: III B De André. E prima in assoluto, la III C Gamerra Pisa premiata anche da Palazzo Blu (Emma Rovini).