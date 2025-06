"Offrire lavoro a chi è all’inizio"

Al termine del Campionato di giornalismo "Cronisti in classe", di cui Acqua Village è sponsor per il terzo anno consecutivo, il proprietario Marcello Pedroni (nella foto) ha espresso la sua soddisfazione per l’evento e la sua buona riuscita. Alla premiazione finale, che si è tenuta al Cinema Teatro 4 Mori, lo sponsor ha offerto tanti gadget agli studenti e alle studentesse che hanno approfondito il tema della tutela del nostro bel mare e del territorio in generale. Obiettivo, preservarlo per e generazioni future.

"Siamo felici – afferma Pedroni – di sostenere per il terzo anno consecutivo il progetto "Cronisti in classe" promosso da La Nazione, una bellissima iniziativa che valorizza il talento e la creatività dei giovani. Acqua Village è da sempre vicina alla formazione delle nuove generazioni: accompagnare i giovani nel loro percorso formativo è un modo concreto per guardare avanti. Il lavoro di Acqua Village con i giovani non si ferma: "Da oltre dieci anni – prosegue Padroni -, ogni anno, doniamo due strumenti digitali di ultima generazione a due istituti comprensivi della Toscana, con l’obiettivo di contribuire concretamente al loro percorso educativo e all’accesso alle nuove tecnologie. I giovani rappresentano il cuore pulsante della società di domani, e iniziative come questa rafforzano la loro consapevolezza, la loro voce e il loro spirito critico".

"Siamo orgogliosi – aggiunge Pedroni – di far parte di questo percorso e continueremo a fare la nostra parte per accompagnarli nella crescita".

Per la stagione 2025, Acqua Village prosegue con il progetto "Lavora con noi". "Sul nostro sito – spiega Padroni – è attivo un modulo per inviare la candidatura e unirsi alla nostra squadra per entrambi i parchi. Ci stiamo preparando per una stagione ricca di novità: i nostri parchi sono in continua evoluzione".

D.M.