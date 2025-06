"Non è vero che i giovani sono disinteressati al mondo che li circonda"

PONTEDERA

"Anche quest’anno, a conclusione di questa edizione di Cronisti in Classe, la quarta per noi di Gruppo Lupi, abbiamo avuto conferma della grande sensibilità messa in campo dai ragazzi nell’analizzare i fatti e le tendenze della nostra società contemporanea". Lo dice, nel suo saluto finale all’iniziativa, Giacomo Gronchi, amministratore delegato del Gruppo Lupi di Pontedera. "E’ stato significativo vedere gli studenti dei nostri Istituti comprensivi cimentarsi nel dare forma e consistenza ai singoli argomenti prescelti, sia di ordine sociale che di stretta attualità, con il loro taglio e la loro legittima visione – aggiungono dal Gruppo Lupi – Le varie testimonianze scritte, dense e profonde, ci hanno dimostrato che l’opinione generica che le nuove generazioni siano sempre e comunque considerate disinteressate rispetto al mondo che le circonda si rivela un semplice e, purtroppo, diffuso luogo comune privo di fondamento". Gruppo Lupi, "a proposito di educazione alla sicurezza nei giovani, è ben consapevole del valore e dei risultati che una vera e profonda azione di coinvolgimento e valorizzazione civica potrebbero sviluppare nel livello di coscienza critica dei nostri ragazzi".

"E’ proprio su questo, e con sempre più slancio – si legge ancora nel saluto finale di Gruppo Lupi – che da anni l’azienda continua quotidianamente a offrire sperimentazioni di buone pratiche di sicurezza antincendio ed elettrica, rivolte agli alunni delle ultime classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie ubicate nel territorio toscano. Nel corso della cerimonia al Museo Piaggio è sempre commovente notare, ogni anno e sulla scia delle scorse edizioni di Cronisti in Classe, la fresca bellezza degli studenti che leggono i giornali stampati sulla carta viva. L’augurio e la sfida, anche stavolta, è che la lettura dei giornali diventi per gli adulti di domani una buona abitudine di tutti i giorni, quasi necessaria e desiderata".

Giacomo Gronchi e tutti i collaboratori di Gruppo Lupi, in unione a Emanuele D’Arrigo e Alessandra Lattanzi in rappresentanza di Fondazione Gruppo Lupi, "oltre ai sinceri ringraziamenti a Gabriele Nuti e tutta la redazione di QN-La Nazione per Cronisti in Classe, augurano a questa iniziativa lunga vita nella sua preziosa finalità di mantenere integrati le scuole, i nostri ragazzi e l’attualità, con l’obbiettivo di far germogliare il libero pensiero nelle sue manifestazioni più profonde e vive, sempre con l’orizzonte lungimirante della costruzione di un futuro che nei fatti deve partire già da adesso".