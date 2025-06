Nel futuro spazio anche all'AI

Il report di GoStudent2025 parla anche di futuro e lo fa analizzando le risposte date da tutti gli intervistati. Partendo da quelle di genitori e insegnanti che vedono necessarie delle aggiunte didattiche al percorso di studi con l'inserimento di materie molto attuali ad esempio la cybersicurezza. Per i ragazzi anche c'è bisogno di qualche novità, di qualche materia che segua il cambiamento e sono particolarmente interessati all'Intelligenza Artificiale e, anche loro, alla cybersicurezza. Da non sottovalutare neanche l'aspetto etico e morale messo in evenienza in particolar modo dal corpo docente (specie in Austria): oggi in questa società che corre lasciando indietro tanto non è possibile dimenticare le questioni sociali che rappresentano la vera sfida per tutti i ragazzi.