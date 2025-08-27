Nel Chianti nascono i contadini del futuro Una formazione completa tra teoria e pratica

Formare i giovani in ogni settore rappresenta il miglior modo per mettere delle basi solide per un società sana. Preparare al mondo del lavoro è un momento fondamentale della vita degli studenti, e nel Chianti, ormai da diversi anni, c’è una scuola che si occupa di formare i “contadini del domani”. Si tratta di percorso di istruzione e formazione professionale gratuito della durata di tre anni, da settembre 2025 a giugno 2028, per operatore agricolo “A. Green Chianti”, è promosso dai Comuni del Chianti (San Casciano, Greve in Chianti, Barberino Tavarnelle, Bagno a Ripoli e Impruneta) e dell’area fiorentina e gestito dall’agenzia formativa Chiantiform, che ha sede a San Casciano Val di Pesa. Finanziato con risorse della Regione Toscana e fondi ministeriali nell’ambito del progetto Giovanisì, le iscrizioni sono ancora aperte per qualche giorno (termine ultimo il 31 agosto, massimo 15 allievi) e il corso rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 18 anni in uscita dalla scuola secondaria. L’obiettivo è piuttosto semplice: dare competenze sia tecniche che pratiche ai ragazzi, unendo sia lezioni in aula, quindi la teoria, a attività sul campo, la parte pratica. Ovviamente è imprescindibile anche la partecipazione e il legame con le aziende del territorio. E questo progetto funziona. A dirlo sono dati, perché circa il 90% dei diplomati riesce a trovare subito lavoro, con un terzo di loro che addirittura ottiene un contratto a tempo indeterminato. In tre anni gli studenti alterneranno formazione di base, laboratori e 800 ore di stage nelle aziende locali e alla fine del percorso la loro figura professionale sarà quella dell’operatore agricolo specializzato in manutenzione del verde, parchi e giardini e nella coltivazione di piante erbacee, orticole e legnose, sia in pieno campo sia in serra. «Questa scuola ha dei dati straordinari - spiega la vicepresidente della Regione Toscana e assessora all'agricoltura Stefania Saccardi -. L'appello che faccio ai giovani è di guardare con attenzione alla scuola, oggi il mestiere dell'agricoltore è bellissimo, è un lavoro che ha tante opportunità». «Con questa opportunità che portiamo avanti da anni intendiamo continuare a sviluppare un percorso formativo che costruisca nuove strade occupazionali», dichiarano i sindaci di tutti i comuni interessati. Anche perché da quando è attiva, la scuola ha già formato 72 giovani operatori agricoli, di cui 6 ragazze, grazie al contributo di un team di 20-25 tra docenti, tutor e professionisti del settore.