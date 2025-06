"L’opportunità. Riempire spazi"

"Ragazzi, La Nazione, con questa iniziativa, vi offre un’opportunità: riempire degli spazi. In questo caso gli spazi di un giornale autorevole, che affonda le radice nella storia del Risorgimento. In un mondo in cui l’informazione gioca un ruolo sempre più centrale, PAC 2000A Conad si impegna con passione a promuovere la formazione e la crescita delle giovani generazioni, con una particolare attenzione alla cultura, all’istruzione e alla partecipazione attiva. È con questa visione che la Cooperativa sostiene con orgoglio, al fianco della redazione de La Nazione, il Campionato di Giornalismo, un’iniziativa che ogni anno coinvolge numerosi giovani talenti della regione, offrendo loro l’opportunità di esprimere la propria voce attraverso la scrittura e l’indagine giornalistica.

Il colosso della distribuzione è ormai un compagno di viaggio dei nostri “cronisti in classe“ davvero inseparabile". Filippo Santiccioli, responsabile marketing e comunicazione di PAC 2000A, aggiunge: "Il Campionato di Giornalismo è una finestra aperta sul futuro, un’occasione per i giovani di oggi di raccontare la realtà che vedono, che vivono, di porre domande, di approfondire tematiche di grande rilevanza sociale, e di farlo con creatività e impegno. Sostenere queste iniziative significa investire nel loro futuro, ma anche nel futuro della nostra comunità. La partecipazione attiva e consapevole alla vita civile e sociale è, infatti, uno degli obiettivi principali di PAC 2000A, il cui impegno prevede anche il sostegno costante al mondo dello sport e della cultura".