Lo sport come stile di vita Formazione a 360 gradi per gli studenti-atleti

L’Università di Modena e Reggio Emilia – Unimore valorizza le potenzialità dello sport non solo come strumento efficace e trasversale di formazione, di ricerca e innovazione, ma anche come strumento per migliorare il benessere di studenti e dipendenti, incentivare stili di vita sani e arricchire l’esperienza universitaria. L’Organizzazione Mondiale della Sanità – Oms - nel suo piano “Physical activity for health” 2018-2030 identifica l’attività fisica come un contributo diretto al SDG3 (Good health and Well-being) e le istituzioni universitarie possono agire da protagoniste per il raggiungimento di questo obiettivo. Proprio per questo, l’ateneo di Unimore, insieme ad altre Università affiliate alla rete Unisport Italia, riconosce questi valori e li considera fondamentali in ambito universitario. La rete Unisport Italia è nata nel 2018 a seguito della necessità di creare un coordinamento continuativo e sistematico tra gli Atenei italiani per definire le strategie mirate a perseguire obiettivi che sviluppino sempre più il rapporto tra Accademia e Sport. L’importanza del binomio sport-istruzione e dei programmi sulla doppia carriera degli atleti trova conferma anche sul piano del diritto interno, con una legge che riconosce, come obiettivo formativo prioritario, la tutela del diritto allo studio degli atleti praticanti attività sportiva agonistica.

Il progetto di doppia carriera di Unimore, ’Unimore Sport Excellence’, ogni anno attira un numero sempre maggiore di studenti e studentesse che per i risultati conseguiti nella loro carriera sportiva, a livello nazionale e internazionale, possono ritenersi davvero di élite. Nell’anno accademico 20172018, gli ammessi al progetto erano 19, ma ora se ne contano 73. In aumento anche le borse di studio per meriti sportivi e accademici, da due a sette.

Sempre in tema sport agonistico, con quattro medaglie d’oro, sette d’argento e una di bronzo, Unimore ha raggiunto ottimi risultati nei campionati nazionali universitari dello scorso anno, quando l’Università ha partecipato per la prima volta al campionato mondiale universitario, conquistano un oro, due argenti e un bronzo.

Per promuovere l’attività sportiva dell’atletica leggera nell’ambito universitario e territoriale, l’università propone un meeting annuale Cus-Unimore, che nella prima edizione ha coinvolto seicento atleti. Unimore non sottovalutata l’importanza dello sport universitario nel favorire la pratica sportiva degli studenti e del personale universitario. Per questo, Unimore offre la tessera del Centro Sportivo Universitario gratuita a tutti gli studenti e organizza corsi anche nelle palestre di Reggio Emilia.