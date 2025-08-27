L’inglese si impara meglio da piccoli

L’inglese è la lingua più diffusa al mondo e la più utilizzata in ambiti come scienza, medicina, tecnologia e comunicazione internazionale. Impararla sin da piccoli è importantissimo: secondo le raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo infatti, già alla fine del primo ciclo d’istruzione gli alunni dovrebbero saper usare l’inglese in semplici situazioni quotidiane. La scelta si basa su studi scientifici che dimostrano come nei primi anni di vita la capacità di apprendere una lingua sia maggiore e più naturale. L’insegnamento deve essere pensato su misura dei bambini, attraverso giochi, attività divertenti e momenti di socializzazione. In questo modo l’apprendimento diventa spontaneo, privo di stress e capace di costruire basi solide che accompagneranno i bambini nel tempo. Imparare subito questa lingua significa poter comunicare con facilità con persone di altri paesi e aprirsi a numerose opportunità per il futuro, specie quelle lavorative e di svago.