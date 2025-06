"L’importanza di collaborare"

Simona Ferro*

GENOVA

Anche quest’anno il progetto "Cronisti in Classe" ha riscosso un grande successo, tanto in termini di partecipazione degli studenti quanto in termini di impegno profuso e idee che sono emerse dagli articoli presentati. Il campionato di giornalismo ha tagliato il traguardo della sua 23° edizione. Per i ragazzi è stata una preziosa fonte di apprendimento e miglioramento, un modo efficace ed istruttivo per aumentare la propria consapevolezza e la capacità di ragionare in modo critico e indipendente, sviluppando uno sguardo aperto sul mondo che ci circonda, le sfide e gli scenari futuri. L’opportunità di portare il mondo del giornalismo all’interno delle classi, in un contesto ludico e stimolante, si è rivelata ancora una volta estremamente positiva. Anche quest’anno, infatti, gli studenti hanno avuto modo di cimentarsi concretamente nella realizzazione di elaborati, articoli, interviste e approfondimenti, sperimentando per la prima volta in prima persona una prospettiva inedita: quella di chi la notizia non si limita a leggerla, ma la crea attivamente. Un’occasione preziosa per comprendere l’importanza del lavoro di squadra, mettendosi nei panni di chi sta dall’altra parte della barricata. Un altro profondo significato di Cronisti in Classe è la capacità di avvicinare le nuove generazioni al mondo della carta stampata, uno dei baluardi più autentici a difesa del fact checking nel mondo della comunicazione, fondamentale oggi più che mai, in un’epoca in cui le minacce delle fake news e di un uso scorretto dell’intelligenza artificiale si fanno sentire. Mi piace pensare che fra i tanti ragazzi protagonisti di questa edizione ci siano alcuni tra i migliori giornalisti italiani del futuro.

*Assessore alla Scuola della Regione Liguria