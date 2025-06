"L’impegno per l’ambiente"

Asa è la società, che gestisce il Servizio Idrico Integrato in 32 comuni delle province di Livorno, Pisa e Siena, e in tutte le isole dell’arcipelago toscano, si impegna costantemente a sensibilizzare gli studenti sulla corretta gestione delle risorse idriche e, più in generale, sul tema della sostenibilità ambientale. Per farlo ha costruito, negli anni, un vero e proprio progetto educativo che prevede lezioni in classe, visite agli impianti e consegna di sussidi didattici.

Il percorso si rivolge, declinandosi in modo differente, agli studenti delle scuole primarie e secondarie (di primo e secondo grado). Tra i temi trattati: l’origine dell’acqua, il percorso che la rende potabile, i sistemi di depurazione e le strategie per il riuso.

Asa ha offerto ai giovani e alle giovani presenti alla premiazione finale, il 14 maggio scorso, al Cinema Teatro 4Mori una borraccia ciascuno per ricordare l’impegno comune nella salvaguardia dell’ambiente e del territorio.

A raccontare la gioia di collaborare al campionato di giornalismo "Cronisti in classe" de La Nazione di Livorno è la responsabile area comunicazione di Asa SpA Cristina Fiorilli (nella foto): "Con grande soddisfazione, abbiamo appreso dagli organizzatori il notevole numero di studenti che, con impegno e passione, hanno partecipato attivamente anche a questa edizione del concorso. Si tratta di un risultato importante per tutti, che coinvolge in primis La Nazione, ma anche tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa con la ferma convinzione che un mondo sostenibile possa nascere prima di tutto dalla sensibilità e dalla consapevolezza delle nuove generazioni. Il loro impegno rappresenta un segnale positivo di cambiamento e una speranza concreta per un futuro più attento e responsabile verso l’ambiente e la società".

D.M.