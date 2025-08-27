Licei fiorentini d'eccellenza per la migliore formazione

Pochi mesi fa, al termine dell’anno scolastico 2024-25, a Firenze è tornato d'attualità il dibattito sui migliori licei, sulla base dell’ultimo rapporto Eduscopio della Fondazione Agnelli, un parametro decisivo per le famiglie in fase di orientamento, soprattutto alla luce dei voti universitari e del tasso di regolarità scolastica dei diplomati. Sul versante dei classici, il Galileo si conferma in vetta con il 76,7% di diplomati in regola e una media universitaria vicina al 28/30, superando i rivali tradizionali come il Michelangiolo (67,7% di regolari) e la Santissima Annunziata. Nel comparto scientifico, con opzione scienze applicate, è il Machiavelli a primeggiare: il 90,7/100 indice FGA conferma l’eccellenza degli studenti, che ottengono una media universitaria superiore a 28. Seguono il Castelnuovo e il Rodolico, con risultati analoghi. Il quadro delle scienze umane, invece, vede emergere il Giovanni Pascoli, con voto di maturità orientativo all’università pari a 83/100, seguito da Machiavelli e Galileo, a testimonianza della solidità di questo indirizzo. Tra i licei linguistici, poi, è ancora il Machiavelli a distinguersi, con il 66,2% di diplomati in regola e media universitaria prossima al 27 (il Pascoli e il Marco Polo completano il podio). Ma queste istituzioni scolastiche non eccellono solo nei ranking: dispongono di laboratori aggiornati, attività internazionali e un corpo docente stabile. Il tutto, con una costante invariabile: per chi vuole scegliere consapevolmente, infatti, Eduscopio si conferma una bussola indispensabile, capace di mostrare non solo percentuali e punteggi, ma anche di definire strumenti per confrontare indirizzi diversi, un'operazione utilissima in una città come Firenze dove la scelta del liceo può segnare il futuro percorso universitario.