Lezioni, stage, laboratori e innovazione E gli allievi di Modartech trovano lavoro

PONTEDERA

Lezioni accademiche e laboratori professionali, collaborazioni continue con le aziende ed organizzazione di momenti di confronto tra gli head hunter delle più grandi maison di moda. E poi la partecipazione alle principali manifestazioni di settore come la Milano Fashion Week, Pitti Immagine, Micam, Fashion Graduate e molte altre. È l’innovativo approccio didattico sviluppato negli ultimi anni dall’Istituto Modartech di Pontedera, la Scuola di alta formazione che si affaccia su viale Piaggio che oggi può contare su un network di oltre 800 aziende diffuse nei principali distretti del Made in Italy con cui gli studenti collaborano attraverso percorsi didattici, stage e tirocini. A sei mesi dal conseguimento del titolo, equivalente alla laurea, il tasso di occupazione è arrivato a sfiorare il 90%. Il direttore dell’Istituto, Alessandro Bertini, fa un resoconto tra obiettivi raggiunti e ambizioni future.

Durante questo anno accademico a quali risultati si è arrivati?

"Nel 2022 il nostro istituto ha registrato numeri estremamente positivi, passando da due ad undici percorsi di studio riconosciuti dal Ministero ed un totale di 340 studenti (120 nuovi iscritti, dei quali il 23% provenienti da fuori regione e dall’estero). Per quanto riguarda le nuove figure professionali immesse sul mercato, queste sono state più di 100, a testimonianza di quanto l’approccio didattico fatto di continue collaborazioni con le aziende, partecipazioni a fiere ecc. risulti vincente".

Nei settori della moda e della comunicazione come sta cambiando il mondo del lavoro?

"Pochi anni fa non sentivamo parlare di intelligenze artificiali, Metaverso, realtà aumentata ecc. Oggi invece questi elementi sono entrati a far parte della nostra vita ed orienteranno anche il lavoro del prossimo futuro. Per questo motivo la nostra offerta formativa si evolve anno dopo anno, per poter essere sempre all’avanguardia ed aiutare i ragazzi a cogliere le nuove opportunità di occupazione che nasceranno negli anni a venire".

Come si svilupperà Modartech nei prossimi anni?

"Attorno ad un’idea di campus dove saranno sempre più strette le sinergie e le collaborazioni con i partner territoriali quali l’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, il competence center Artes 4.0, il Museo Piaggio, la Biblioteca di Pontedera, il Centrum Sete Sois Sete Luas e Pont-Tech, dove presentare nuovi progetti ed iniziative. L’obiettivo è quello di diventare un vero e proprio polo di attrazione altamente innovativo".

Luca Bongianni