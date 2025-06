"Leggere la realtà evitando le ’fake’"

"In un periodo storico caratterizzato, complici i social, da un flusso frenetico di informazioni e notizie spesso non adeguatamente approfondite, dobbiamo puntare sulla lettura e sulla buona scrittura. Il Campionato di giornalismo in questo senso è una straordinaria occasione per affrontare in modo corretto molte tematiche di attualità, tra le quali quella ambientale", osserva il presidente di Sienambiente Tiziano Scarpelli (nella foto). "Non ci sono ricette semplici per problemi complessi e l’unica soluzione per evitare il pericolo di un appiattimento culturale è lo studio, non certo ignorando i moderni strumenti tecnologici, come gli smartphone o tutte le applicazioni di intelligenza artificiale, ma utilizzandoli e non facendosi utilizzare. I lavori prodotti degli studenti – prosegue – sono una viva testimonianza dell’energia che i ragazzi di oggi possono sprigionare nel trattare problematiche che è giusto vengono raccontate da chi le vive in prima persona e le gestirà in futuro, cioè le nuove generazioni. Come Sienambiente, siamo convinti che è sempre più necessario sostenere un approccio scientifico alla conoscenza, ed è ciò che trasmettiamo quando abbiamo occasione di spiegare il trattamento e della gestione dei rifiuti. Lo stesso principio, secondo noi, deve essere applicato anche all’informazione e al modo in cui ci si informa. I giovani devono saper costruire un pensiero critico, devono cioè essere in grado di leggere la realtà, riconoscere una fake news e affrontare il domani sulla base di notizie certe e verificate. Un percorso che il progetto ’Cronisti in classe’, grazie alla nutrita partecipazione avuta, ha contribuito a far crescere. Faccio i miei complimenti a tutti gli studenti che hanno partecipato per gli elaborati prodotti e per il lavoro svolto"