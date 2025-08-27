L'educazione fisica fa bene: ecco perché

Durante la scuola elementare l’educazione fisica ha un ruolo fondamentale nello sviluppo dei bambini, non solo dal punto di vista corporeo ma anche cognitivo ed emotivo. Nei primi anni i piccoli apprendono gli schemi motori di base, come camminare, correre e saltare, che vengono poi arricchiti e perfezionati fino a trasformarsi in abilità tecniche più complesse. Un aspetto importante è l’agilità, strettamente collegata alla coordinazione e alla velocità, che nei bambini di 6-7 anni può essere stimolata con esercizi mirati. Muoversi, però, non significa solo allenare il corpo: attraverso le attività motorie i bambini imparano a gestire emozioni, a rafforzare l’autostima e a percepirsi competenti. Studi dimostrano che chi sviluppa abilità motorie di base tende a essere più attivo anche da grande, riducendo i rischi di sovrappeso e obesità.