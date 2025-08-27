Le date delle scuole dell’infanzia: per i più piccoli le lezioni finiscono il 30 giugno

Quando si parla di scuola dell’infanzia, si intende il sistema di educazione e istruzione che va dalla nascita fino ai primi anni di vita del bambino e, quindi, prima della scuola primaria. Questa tipologia di scuola non rientra nel percorso scolastico obbligatorio ed è aperta, in particolare, ai bambini che vanno dai 3 ai 5 anni. Prima c’è, infatti, l'asilo nido. Sebbene i genitori possano scegliere di non mandare i propri figli alla scuola dell’infanzia, questa è caldamente consigliata, in quanto in grado di promuovere l’educazione, l’autonomia, la creatività, lo sviluppo affettivo e quanto i bambini apprendono già in casa, ma potendolo perfezionare in un contesto “estraneo” e, al contempo, protetto. Riguardo le date di inizio e fine delle lezioni, negli asili e nelle scuole dell’infanzia, il calendario risulta essere leggermente differente rispetto a quello stilato per tutti gli altri ordini e gradi di scuole, con la chiusura estiva delle lezioni fissata quasi ovunque al 30 giugno. In Emilia Romagna, ad esempio, le scuole dell’infanzia inizieranno lunedì 15 settembre 2025 e termineranno lunedì 30 giugno 2026. Situazione analoga in Toscana, dove, nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, le lezioni per i più piccoli inizieranno il 15 settembre 2025 per terminare, anche in questo caso, il 30 giugno 2026. Medesimo calendario anche per la regione Umbria (inizio 15 settembre, fine 30 giugno) e nelle Marche dove, nelle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro-Urbino, la scuola dell’infanzia si aprirà il 15 settembre prossimo, per terminare il 30 giugno 2026.