"L’acqua di Arezzo è sicura. Grazie ai ragazzi che rilanciano la notizia"

Si dice che i giovani siano la speranza del futuro. Talvolta questo assunto è confermato nella maniera più eclatante ed al tempo stesso inaspettata. Avviene un fatto strano, l’azienda è messa all’indice per un dato erroneo, ma comunque messa all’indice. La notizia fa gola, passa di voce in voce, con i social, con i media, chi può fermarla? La smentita non aiuta al 100%, le prove, le dimostrazioni si teme possano apparire precostituite e fare peggio. Non nego che un po’ di preoccupazione monti, che fare? Nel pieno dell’incertezza ecco che, inaspettatamente improvvisamente, arrivano in soccorso assoluto i ragazzi, quei giovani che sono la speranza del futuro perché credono nel futuro, documentandosi, partecipando all’oggi per costruire il domani. Si interessano alla notizia, si impossessano della notizia, si documentano sul fatto; conoscono l’acqua che esce dai loro rubinetti, perché i ragazzi la bevono e la apprezzano.

Magistralmente coordinati dai loro insegnanti, sfruttano l’opportunità data da questa bella iniziativa della Nazione, fanno della notizia la loro inchiesta. Danno la loro sentenza. E come sempre la sentenza dei ragazzi, nella loro purezza (ah! Che attinenza con la nostra acqua…) ma anche nella loro consapevole determinazione, è un verdetto inoppugnabile: la nostra inchiesta svela la verità! L’acqua d Arezzo è sicura! In un lampo le apprensioni di arrabbiati amministratori, di appassionati tecnici e di validissimi operatori scompaiono. Non c’è bisogno di avvocati, non c’è bisogno di smentite, non c’è bisogno di altro, ci hanno pensato i ragazzi! E tutta l’apprensione che aveva pervaso anche gli utenti evapora così come si era creata. La notizia passa nel dimenticatoio. Una vecchia pubblicità, che questi ragazzi magari neppure hanno mai visto (a Carosello), declamava : Gigante pensaci tu! E tutto andava a posto. Grazie ragazzi o meglio grazie Giganti!

*Presidente Nuove Acque